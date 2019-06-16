Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Фото: "Укртрансгаз".

Чем ближе к концу года, тем чаще на повестке дня появляется вопрос о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. Причем эта проблема волнует не только Украину. И в Европе, и в России, оказывается, также заинтересованы в продлении транзитных контрактов между Украиной и Россией.

Срок существующего договора истекает в конце года, после чего, как ранее заявляли в России, потоки газа будут направляться в Европу по "Северному потоку-2" и другим существующим трубопроводам, в обход Украины. Однако в последние дни в стране-агрессоре несколько сменили риторику.

13 июня глава Минэнерго РФ Алексндр Новак встречался с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, который специально приезжал в Москву. И на брифинге по окончании встречи заявил, что Россия не прочь продлить договор о транзите газа. Кроме того, она не прочь снова напрямую поставлять газ Украине, и даже на 25% дешевле, чем раньше. Выгодны ли Украине такие предложения, разбирался сайт "Сегодня".

Что предлагают россияне

Судя по заявлениям Новака, РФ готова продлить или перезаключить с Украиной оба контракта: и на поставки газа для украинских потребителей, и на транзит газа в Европу.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году… Сейчас газ идет реверсом, это несколько дороже, чем можно было бы по прямой. "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня. Мы еще раз это подтвердили", – цитируют Новака российские СМИ.

Также оказалось, что, несмотря на резкие предыдущие заявления о том, что с 2020 года украинская газотранспортная система станет не нужна России, на самом деле РФ не прочь продолжить транспортировать газ по украинской территории.

"Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта", – сказал Новак.

Мало того, "Газпром", оказывается, готов участвовать в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой, заявил Новак и посетовал, что таких предложений со стороны Украины не поступало.

В "Нафтогазе Украины" заявили, что никаких конкретных, официальных предложений по продолжению газового сотрудничества от России не получали. "Если получим, мы их внимательно рассмотрим", – написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в Facebook. Он предположил, что взамен на продолжение газового сотрудничества в России ожидают отказа Украины от претензий на 2,8 млрд долларов, которые "Нафтогаз" выиграл в Стокгольмском арбитражном суде у "Газпрома".

Кроме того, Юрий Витренко напомнил, что продление старого контракта (а не заключение нового) предполагает сохранение всех несправедливостей, которые в итоге привели к победе "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

"Мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах", – заявил Витренко, подчеркнув, что при таком условии "Нафтогаз" может отказаться от своих требований в новом арбитраже, который недавно инициировал "Газпром".

В свою очередь, в России заявляют, что "Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе". Поэтому "самый простой вариант – это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне", – заявил Новак.

Несмотря на очевидное расхождение позиций Украины и России, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович после встречи с Новаком выразил надежду, что конструктивное решение таки будет найдено, и европейские потребители и в 2020 году смогут получать российский газ.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев объяснил, в связи с чем возникли предложения со стороны России, при участии европейских заинтересованных лиц, о продолжении газовых контрактов.

"К началу 2020 года, скорей всего, не будут выполнены все необходимые работы для того, чтобы запустить "Северный поток-2". А Европе необходим российский газ. Там две проблемы. Во-первых, до сих пор Дания не моет дать все необходимые им разрешения. А во-вторых, не готов сухопутный участок. Кроме того, украинский маршрут выгоден странам Южной Европы. Те же итальянцы не хотят переплачивать за поставки газа обходными путями, через всю Германию, Австрию и т.д. А через Турцию транспортировать – нет необходимой мощности газопроводов между Турцией и Европой. И тут многое будет зависеть от того, как быстро построят газопровод через Болгарию", – объясняет Геннадий Рябцев.

Почему Украина не готова к контракту на европейских условиях

Обвинение Новака в адрес Украины, что она "не готова работать по европейским правилам", подразумевает нерешенность вопроса с анбандлингом "Нафтогаза", говорят эксперты.

"Работа по европейским правилам предусматривает создание независимого квалифицированного оператора газотранспортной системы, т. е. анбандлинг. Причем это не проблема последних месяцев. Анбандлинг должен был завершиться еще в 2012 году. Но о нем только говорят. А в отсутствии оператора ГТС с кем проводить переговоры? С "Нефтегазом" не будут говорить, потому что это значит, не соблюдать те самые европейские правила", – говорит Геннадий Рябцев.

Такого же мнения придерживается экономист, эксперт-аналитик Алексей Кущ.

"Транзитный контракт застрял в политической системе решения проблемы, и в этом его основная проблема. Европейцы ждут анбандлинга "Нафтогаза", разделения его на функции добычи, транзита и продажи газа. А у нас до сих пор идет позиционная война между "Нафтогазом" и правительством. "Нафтогаз" отстаивает модель, которая не предполагает передачу имущества оператору ГТС, правительство же настаивает на обратном. "Нафтогаз" рассчитывает на привлечение управляющего газотранспортной системой, которая будет оставаться на балансе "Нафтогаза". А Кабмин настаивает на создании полностью независимого оператора, который получил бы все активы на свой баланс. На первых порах этот оператор может быть тоже государственной компанией, а затем можно привлекать иностранных партнеров. Европейцы поддерживают именно модель Кабмина. Они считают, что это направление должно развиваться как отдельный бизнес. И главное, ни один оператор не придет управлять нашей газотранспортной системой, если ему не передадут на баланс имущество. Никто не будет вкладывать серьезные деньги в то, что ему не принадлежит", – говорит Алексей Кущ.

Позицию "Нафтогаза" эксперт объясняет намерением сохранить контроль над финансовыми потоками. Транзит приносит порядка 3 млрд долларов в год, и эти деньги частично идут на покрытие убытков от выполнения спецобязательств по обеспечению газом населения.

"Это основной балансирующий поток, который помогает уравновесить финансовый доход "Нафтогаза". Потому что доходов у него, конечно, много, но много и неплатежей. Без реального финансового потока в 3 млрд долларов компании будет очень трудно балансировать свои платежи", – объясняет Алексей Кущ.

Эксперт также говорит, что "Нафтогаз" не хочет передавать всю систему в управление независимому оператору. В компании, по его мнению, считают, что Европа будет удовлетворена, если в управление будет передана западная часть ГТС, которая ведет к Словакии, Венгрии, Австрии и Италии. "Уже сейчас подыскивается оператор или в Словакии, или в Италии. И вполне возможно, что он будет через какие-то скрытые или полускрытые схемы аффилирован с "Газпромом", – предупреждает он.

Газовую проблему попытаются решить осенью

Во второй половине сентября запланировано провести трехстороннюю встречу-консультацию по урегулированию вопросов транзита газа при участии Украины, России и представителей ЕС. Однако эксперты считают, что к этому времени ситуацию вряд ли удастся поменять к лучшему. Провести анбандлинг вряд ли успеют, а без этого рассчитывать на договора с ЕС не приходится. Предложение же России о продлении контрактов принимать тоже как-то неприлично. Этого не поймут ни многие украинцы, ни зарубежные партнеры.

Все опрошенные нами эксперты единодушны во мнении, что решение украино-российской газовой проблемы лежит больше не в экономической, а в политической плоскости.

"В первую очередь необходимо политическое решение, – говорит Геннадий Рябцев. – Нужно дать ответ на вопрос: будем мы продолжать сотрудничать с РФ или нет, в том числе в газовой сфере? Если будем сотрудничать, то возникает второй вопрос: как сотрудничать с ненадежным партнером – "Газпромом", – с которым мы уже несколько лет судимся в международных инстанциях? На каких условиях? По каким правилам?"

Алексей Кущ констатирует: Украина сейчас имеет самые неудачные стартовые переговорные позиции. Она не выполнила "домашнее задание" в виде анбандлинга, не разработала эффективную модель управления ГТС, а в такой ситуации требовать поддержки от зарубежных партнеров в защите своих интересов как-то даже неудобно.

"Осенью мы должны были бы стартовать с очень сильных позиций и лоббировать свои концептуальные требования, свою модель. А теперь мы фактически выйдем на этот форум как мальчики для битья, которым будут рассказывать, что нужно делать, и навязывать совершенно невыгодные для нас модели", – говорит Алексей Кущ.

В то же время прекращение транзита газа несет с собой еще одну угрозу для Украины.

"Транзит газа дает Украине дополнительный доход, плюс это один из элементов безопасности Европы, а значит, и Украины от военного вторжения. Потому что, если через украинскую ГТС идет газ в Европу, ожидать широкомасштабных военных действий, скорее всего, не приходится. Россияне, конечно же, ведут переговоры не только по транзиту, они хотят навязать Украине покупку напрямую газа в России. Но цена такого дисконта – потеря Украиной независимости и самостоятельности. То есть вопрос лежит больше не в экономической, а в политической плоскости. И здесь важна роль европейских партнеров, которые будут выступать, с одной стороны, контрактерами газа, а с другой стороны – некими гарантами для нас", – говорит соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин.

Что выгодно Украине

Наиболее приемлемым для Украины, да и для России вариантом был бы такой, чтобы Россия продавала газ европейцам не на границе Украины и Европы, а на границе России и Украины, говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. В таком случае не "Газпром" транспортировал бы газ по территории Украины, а европейцы. Таким образом, не возникали бы споры между Украиной и России, которые сейчас приходится решать в международных судах.

С европейцами Украина готова создавать консорциум, с россиянами – нет. Поэтому-то "заманчивый" намек Новака на готовность России "участвовать в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой", скорее всего, останется без ответа.

"Россия категорически против такого варианта, потому что в таком случае она теряет возможность давить на Украину. А нам абсолютно неприемлем вариант, чтобы пускать Россию, страну-агрессора, хозяйствовать на нашей газо-транспортной системе. Более того, я считаю, что должно быть четко записано, что никоим образом Россия не должна контролировать наши стратегические объекты, какими являются газогоны. Потому что Россия может захотеть выкупить у европейцев акции этого консорциума ГТС, а этого нельзя допустить", – полагает Тарас Козак.

Алексей Кущ предлагает в качестве наилучшего для Украины варианта создание Восточноевропейского газового хаба. По примеру того, что создали поляки.

"Украина имеет все ингредиенты для создания эффективного газового хаба. У нас есть и ГТС, и подземные хранилища, которые могут хранить более 30 млрд куб. м. газа и т.д. Для этого нужно только создать льготные законодательные условия, разработать нормативную базу, и самое главное – перенести зону учета потребления газа с западной границы на восточную. Это сразу интегрирует нас в европейскую газовую систему. И оператор этого хаба уже сам разговаривал бы насчет цены с европейскими трейдерами, дистанцировавшись от России. Это были бы переговоры совершенно другого уровня, где полностью исключена политическая составляющая. Но, к сожалению, наши политические элиты пока не могут дистанцироваться от газовой темы", – говорит Алексей Кущ.

Впрочем, эксперты отмечают, что подготовить условия для создания подобных моделей до окончания действия газовых контрактов с Россией Украина уже вряд ли успеет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Украина движется к энергетической независимости и обеспечению себя газом собственной добычи.

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