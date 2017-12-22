Гройсман рассказал об основных принципах развития экономики Украины

Премьер-министр выразил убеждение в том, что украинская продукция является достаточно конкурентной для того, чтобы завоевывать рынки

Экономике Украины нужно ориентироваться на производство товаров с добавленной стоимостью для экспорта, отходя от практики экспорта сырья, заявил на пресс-конференции 22 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы – аграрная страна, и я считаю, что аграрный сектор, который формирует около пятой части ВВП страны, является драйвером. Я глубоко убежден, что горно-металлургический комплекс является драйвером и нужно усилить возможности этого комплекса. Модернизация инфраструктуры – это то, что будет создавать дополнительные рабочие места и положительно влиять на развитие экономики", – заявил Гройсман.

Премьер-министр выразил убеждение в том, что украинская продукция является достаточно конкурентной для того, чтобы завоевывать рынки.

"У нас стремительный рост двухсторонней торговли со многими странами, в том числе через инструменты свободной торговли. Также хотел бы подчеркнуть, что положительно влияет соглашение о свободной торговле с ЕС. У нас рост (торговли Украины с ЕС – Ред.) – почти 30%, но задание мое в следующем – чтобы в Украине создавалась добавленная стоимость, чтобы в Украине создавались рабочие места и готовый продукт, поэтому нам нужно переходить от сырьевого типа к созданию конкретного продукта", – отметил глава правительства.

Напомним, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Как сообщалось, экспорт украинских товаров и услуг на рынки Европейского Союза за первое полугодие 2017 года вырос на 25%, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.