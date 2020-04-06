Грозит ли Украине дефолт: министр финансов объяснил ситуацию

Марченко напомнил о прогрессе в продолжении сотрудничества с МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко, которого назначили на должность 30 марта, уверен, что Украина сможет в 2020 году рассчитаться по внешним долгам. Об этом Марченко заявил в ходе Киевского форума, передает "НВ".

"Отсутствуют риски неплатежей или даже разговоров о каких-то реструктуризациях, не говоря уже о других вещах. Вопрос выплаты и обслуживания госдолга абсолютно контролируемый", - сказал Марченко.

Он напомнил, что в мае Украину ждут пиковые выплаты – погашение облигаций под гарантию США. Кроме того, сложным месяцем, по его словам, будет сентябрь.

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"Также сентябрь у нас критический. Мы должны погасить еврооблигации. На данный момент есть все основания говорить, что мы можем закрыть вопрос выплаты долгов и при этом обеспечить выполнение наших социальных обязательств, которые дополнительно возникли в период кризиса", – добавил министр.

Марченко также отметил, что для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума, принять во втором чтении закон о банковской деятельности и внести изменения в бюджет. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до 5 млрд долларов.

Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, но официальные документы еще не были подписаны.

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