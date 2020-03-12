Хуже, чем в 2008-м: в Эстонии объявили о начале кризиса

Такой плохой ситуации в экономике страны никогда не было

Правительство Эстонии, до которой уже добрался коронавирус, объявило, что в стране начался экономический кризис. Причем ситуация резко ухудшилась в последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме, передает ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", – сказал министр.

Хельме отметил, что такой плохой ситуации в экономике Эстонии никогда не было.

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"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте – двух недель. Первый вывод – такой плохой "видимости", как сейчас, в экономике у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", – добавил глава ведомства.

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По его словам, западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

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