Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Хуже, чем в 2008-м: в Эстонии объявили о начале кризиса

12 марта, 08:13

Ксения Капустинская

Такой плохой ситуации в экономике страны никогда не было

Правительство Эстонии, до которой уже добрался коронавирус, объявило, что в стране начался экономический кризис. Причем ситуация резко ухудшилась в последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме, передает ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", – сказал министр.

Хельме отметил, что такой плохой ситуации в экономике Эстонии никогда не было.

Реклама

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте – двух недель. Первый вывод – такой плохой "видимости", как сейчас, в экономике у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", – добавил глава ведомства.

В тренде
Доллар и евро бьют рекорды с лета: НБУ обновил курс

По его словам, западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис, и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть Эстония кризис экономический кризис

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...