Импорт электроэнергии из России – это диверсия – Гройсман

Восстановление импорта российской электроэнергии является диверсией против Украины, ведь этот шаг уничтожает отечественную энергетику. Об этом заявил экс-премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы не можем покупать электрическую энергию от России. Это на любом уровне, я считаю, что это диверсия. Когда мы открываем возможности для электрической энергии, попадания российской электроэнергии в систему Украины, это означает, что мы убиваем нашу энергетику. И прежде всего атомную энергетику. У нас атомная энергетика производила 55-60% всей энергетики, которую мы потребляем в Украине. 55-60% от всей произведенной электроэнергии", – сказал Гройсман.

По его мнению, цель России в восстановлении поставки тока в нашу страну – это уничтожение украинской энергоотрасли, что она осуществляет посредством поставки электроэнергии на наш рынок по демпинговым ценам.

"Если мы открываем России впуск электроэнергии, это означает только одно: они делают демпинг, они сбивают наши мощности, мы садимся, и они нас просто уничтожают. Вопрос только времени, сколько времени они это будут делать. Это вопрос для России не денег", – отметил Гройсман.

Экс-премьер считает, что решение о возобновлении импорта угрожает национальной безопасности, и подчеркнул, что Украина должна двигаться к интеграции с ЕС, а импорт российского тока является шагом назад – в сторону России.

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"Это вопрос национальной безопасности. И то, что так было сделано – это было сделано не просто так. Я считаю, что это было сделано не в интересах Украины. Я это просто подчеркиваю... Напротив, нам надо делать энергомост с Европой, чтобы мы могли продавать в Европу, а Европа могла продавать нам. И это надо делать быстро. А взамен наличие импорта из Российской Федерации отбирает у нас возможность интеграции к европейскому", – сказал Гройсман.

Ранее экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что правительство должно немедленно остановить импорт тока из России и Беларуси и спасти отечественную энергоотрасль.

4 марта президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что о покупке тока не может быть и речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности, к ограничению мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки.

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