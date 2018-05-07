Импортный газ резко подорожал для Украины
Таможенная стоимость тысячи кубометров голубого топлива повысилась
Кроме того, что Украина заметно сократила транзит газа, стоимость импортного голубого топлива для нашей страны повысилась. Так, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в апреле выросла на 12,9%, или на 35,3 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на правительственные расчеты.
Так, по итогам апреля стоимость импортного газа для Украины составила 309,9 долларов за тыс. куб.
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В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого газа повысилась на 13%, или на 946,2 гривен/тыс. куб. м – до 8,1 тыс. гривен/тыс. куб. м по сравнению с мартом.
Напомним, Украина закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу. Прямые поставки из России не ведутся с 25 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита. При этом в январе-марте 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза благодаря значительному запасу газа в ПХГ. Впрочем, в апреле объемы импорта выросли.
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