Импортный газ резко подорожал для Украины

Вчера, 15:34

Таможенная стоимость тысячи кубометров голубого топлива повысилась

Импортный газ резко подорожал для Украины
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кроме того, что Украина заметно сократила транзит газа, стоимость импортного голубого топлива для нашей страны повысилась. Так, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в апреле выросла на 12,9%, или на 35,3 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на правительственные расчеты.

Так, по итогам апреля стоимость импортного газа для Украины составила 309,9 долларов за тыс. куб.

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В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого газа повысилась на 13%, или на 946,2 гривен/тыс. куб. м – до 8,1 тыс. гривен/тыс. куб. м по сравнению с мартом.

Напомним, Украина закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу. Прямые поставки из России не ведутся с 25 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзитаПри этом в январе-марте 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза благодаря значительному запасу газа в ПХГ. Впрочем, в апреле объемы импорта выросли.
газ, топливо, импорт, пхг, транзит газа

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