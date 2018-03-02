Индекс салбургера: за три месяца стоимость обеда "по-украински" выросла почти на 18 грн

Бутерброд с салом за квартал подорожал более чем на 11 грн, порция куриных наггетсов с сыром обойдется в 110 грн, а овощной салат потянет почти на 24 грн

Хотя зима решила напоследок "побаловать" украинцев знатными морозами, календарный старт весны состоялся. Это значит, наше издание традиционно публикует уже полюбившийся читателям "индекс салбургера". Речь идет о сезонном мониторинге цен на основные продукты, где сало как ключевое лакомство украинцев играет далеко не последнюю роль.

Напомним, наше салбургер-меню — это обед на четверых, основа которого салбургер — сэндвич из черного хлеба с "генеральским" салом, то есть с тоненькими прослойками мяса, плюс зелень и приправы. Кроме бутерброда, в индекс вошли три блюда: картофель по-селянски, овощной салат и куриные наггетсы с сыром.

Эксперты Украинской аграрной конфедерации (УАК) подсчитали для "Сегодня", во сколько семье из четырех человек обойдется такой набор и как изменилась цена по сравнению с началом зимы. Стоит отметить, что сейчас салбургер-меню обойдется в 212 грн, а еще в декабре такой обед можно было приготовить за 191 грн. То есть за зиму индекс пошел вверх на 11,7%. Аналитики УАК считают, что основными причинами подорожания салбургера является рост цен на муку, сало, яйца, молочку, овощи. Стоимость этих ингредиентов ударила по кошелькам из-за валютных колебаний и низкого сезона, ведь приходится завозить, к примеру, импортные помидоры и огурцы, а также учитывать падение производства молочных товаров.

Цены в рост: салат и сало

Обед "по-украински" продолжает дорожать. За три месяца стоимость обеденного меню из салбургера, картофеля по-селянски, овощного салата и курицы фри поднялась на 11,7%. Если в декабре за них нужно было заплатить 191 грн, то сейчас — 212 грн. За год цена такого обеда взлетела на целых 47 грн, или на 28,4%.

"Самым дорогим блюдом остается курица фри, хотя стоимость тушки курицы за зиму увеличилась всего на гривню, — говорит аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко. — Цена курятины действительно такая же, как и три месяца назад, кроме того, сыр подешевел на 3,5 грн/кг, или на 1,9%, и эту тенденцию можно объяснить отсутствием предновогоднего ажиотажа, который наблюдался в то время. Но подорожали другие продукты, прежде всего возросла стоимость ингредиентов для кляра. Мука подорожала на 31,4%, и теперь за килограмм нужно заплатить почти 13 грн, стоимость яиц выросла в среднем на 13,4%, до 27 грн за десяток, цена литра молока поднялась на 17,9%, до 21,4 грн. Таким образом, за год цена готового блюда возросла значительно. Если в начале прошлой весны покупателю нужно было отдать за него 87 грн, то сейчас — 110 грн. За год наблюдаем рост цен на все продукты, в том числе на курицу — на 26,2% и на сыр — на 19,9%".

Стоимость салбургера равна 67,4 грн, что на 31% больше, чем в декабре. В начале зимы салбургер стоил 51 грн, тогда как год назад — 46 грн. Самым дорогим ингредиентом остается сало, которое за три месяца прибавило в цене 32%, или почти 22 грн. Теперь за кило нужно отдать 90 грн, а еще год назад за эти деньги можно было купить 2 кг сала. На 13,6% подорожал хлеб, прежде всего из-за роста цены на муку. Листья салата подорожали вдвое, что можно объяснить сезонностью производства, но за год цена салата снизилась на 78,6%, или 55 грн.

На 5 грн дороже, чем три месяца назад, обойдется украинцам и овощной салат "ЗОЖ". Любителям свежих овощей в конце зимы за 1 кг салата нужно заплатить 24 грн. Самыми дорогими ингредиентами остаются огурцы по цене 43 грн/кг (подорожали на 6,1%) и помидоры по цене 40 грн/кг (подорожали на 66,7%). Стоимость картофеля по-селянски за зиму почти не изменилась и составляет 11,3 грн, но за год блюдо подешевело почти на 1 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Все по 1 гривне: что можно купить за самую мелкую купюру в Украине

Прогноз цен до лета

Еще через три месяца эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание отдельных ингредиентов салбургер-меню. Так, Онищенко прогнозирует, что сало может подорожать на 2 грн/кг, незначительно (до 1 грн за кило или литр) подорожают молоко и молочные продукты — об этом уже сегодня свидетельствует рост оптовых цен производителей. Стоимость овощей также вырастет на 1—2 грн/кг из-за расходов на хранение и транспортировку. В то же время эксперт ожидает сезонное снижение цен на яйца (весной и летом куры несутся активнее), но каким оно будет, покажет рынок.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также говорит, что цены на продукты будут расти в течение всего года, причем больше всего подорожают мясо и овощи. По его оценкам, в марте эти продукты станут дороже примерно на 1,5% (мясо +1,5—2 грн/кг, овощи +10—20 коп./кг), а за год — на 18—25%. То есть к декабрю мясо и сало будут стоить 115—125 грн/кг, что удорожит и наше салбургер-меню. Также Дорошенко ожидает подорожания муки примерно на 1 грн/кг. А вот цены на овощи, по его мнению, остановятся к апрелю, так как уже должны появиться украинские продукты нового урожая — тепличный редис, капуста, огурцы, которые хотя и будут дороже прошлогодних овощей, но снизят спрос на них, соответственно и цены на капусту-морковку пойдут вниз.

"Продуктовая инфляция станет толкать вверх общую инфляцию в стране, и эта тенденция не изменится до конца 2018 года", — заключил Дорошенко.

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко уверен, что сало в ближайшие три месяца подешевеет на 20—30% (на 20—30 грн/кг), яйца также упадут в цене на 2—3 грн/десяток.