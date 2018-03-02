Индекс салбургера: за три месяца стоимость обеда "по-украински" выросла почти на 18 грн

Сегодня, 06:58

Бутерброд с салом за квартал подорожал более чем на 11 грн, порция куриных наггетсов с сыром обойдется в 110 грн, а овощной салат потянет почти на 24 грн

Индекс салбургера: за три месяца стоимость обеда "по-украински" выросла почти на 18 грн

Хотя зима решила напоследок "побаловать" украинцев знатными морозами, календарный старт весны состоялся. Это значит, наше издание традиционно публикует уже полюбившийся читателям "индекс салбургера". Речь идет о сезонном мониторинге цен на основные продукты, где сало как ключевое лакомство украинцев играет далеко не последнюю роль. 

Напомним, наше салбургер-меню — это обед на четверых, основа которого салбургер — сэндвич из черного хлеба с "генеральским" салом, то есть с тоненькими прослойками мяса, плюс зелень и приправы. Кроме бутерброда, в индекс вошли три блюда: картофель по-селянски, овощной салат и куриные наггетсы с сыром.

Эксперты Украинской аграрной конфедерации (УАК) подсчитали для "Сегодня", во сколько семье из четырех человек обойдется такой набор и как изменилась цена по сравнению с началом зимы. Стоит отметить, что сейчас салбургер-меню обойдется в 212 грн, а еще в декабре такой обед можно было приготовить за 191 грн. То есть за зиму индекс пошел вверх на 11,7%. Аналитики УАК считают, что основными причинами подорожания салбургера является рост цен на муку, сало, яйца, молочку, овощи. Стоимость этих ингредиентов ударила по кошелькам из-за валютных колебаний и низкого сезона, ведь приходится завозить, к примеру, импортные помидоры и огурцы, а также учитывать падение производства молочных товаров.

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Цены в рост: салат и сало

Обед "по-украински" продолжает дорожать. За три месяца стоимость обеденного меню из салбургера, картофеля по-селянски, овощного салата и курицы фри поднялась на 11,7%. Если в декабре за них нужно было заплатить 191 грн, то сейчас — 212 грн. За год цена такого обеда взлетела на целых 47 грн, или на 28,4%.

"Самым дорогим блюдом остается курица фри, хотя стоимость тушки курицы за зиму увеличилась всего на гривню, — говорит аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко. — Цена курятины действительно такая же, как и три месяца назад, кроме того, сыр подешевел на 3,5 грн/кг, или на 1,9%, и эту тенденцию можно объяснить отсутствием предновогоднего ажиотажа, который наблюдался в то время. Но подорожали другие продукты, прежде всего возросла стоимость ингредиентов для кляра. Мука подорожала на 31,4%, и теперь за килограмм нужно заплатить почти 13 грн, стоимость яиц выросла в среднем на 13,4%, до 27 грн за десяток, цена литра молока поднялась на 17,9%, до 21,4 грн. Таким образом, за год цена готового блюда возросла значительно. Если в начале прошлой весны покупателю нужно было отдать за него 87 грн, то сейчас — 110 грн. За год наблюдаем рост цен на все продукты, в том числе на курицу — на 26,2% и на сыр — на 19,9%".

Стоимость салбургера равна 67,4 грн, что на 31% больше, чем в декабре. В начале зимы салбургер стоил 51 грн, тогда как год назад — 46 грн. Самым дорогим ингредиентом остается сало, которое за три месяца прибавило в цене 32%, или почти 22 грн. Теперь за кило нужно отдать 90 грн, а еще год назад за эти деньги можно было купить 2 кг сала. На 13,6% подорожал хлеб, прежде всего из-за роста цены на муку. Листья салата подорожали вдвое, что можно объяснить сезонностью производства, но за год цена салата снизилась на 78,6%, или 55 грн.

На 5 грн дороже, чем три месяца назад, обойдется украинцам и овощной салат "ЗОЖ". Любителям свежих овощей в конце зимы за 1 кг салата нужно заплатить 24 грн. Самыми дорогими ингредиентами остаются огурцы по цене 43 грн/кг (подорожали на 6,1%) и помидоры по цене 40 грн/кг (подорожали на 66,7%). Стоимость картофеля по-селянски за зиму почти не изменилась и составляет 11,3 грн, но за год блюдо подешевело почти на 1 грн.

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Прогноз цен до лета

Еще через три месяца эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание отдельных ингредиентов салбургер-меню. Так, Онищенко прогнозирует, что сало может подорожать на 2 грн/кг, незначительно (до 1 грн за кило или литр) подорожают молоко и молочные продукты — об этом уже сегодня свидетельствует рост оптовых цен производителей. Стоимость овощей также вырастет на 1—2 грн/кг из-за расходов на хранение и транспортировку. В то же время эксперт ожидает сезонное снижение цен на яйца (весной и летом куры несутся активнее), но каким оно будет, покажет рынок.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также говорит, что цены на продукты будут расти в течение всего года, причем больше всего подорожают мясо и овощи. По его оценкам, в марте эти продукты станут дороже примерно на 1,5% (мясо +1,5—2 грн/кг, овощи +10—20 коп./кг), а за год — на 18—25%. То есть к декабрю мясо и сало будут стоить 115—125 грн/кг, что удорожит и наше салбургер-меню. Также Дорошенко ожидает подорожания муки примерно на 1 грн/кг. А вот цены на овощи, по его мнению, остановятся к апрелю, так как уже должны появиться украинские продукты нового урожая — тепличный редис, капуста, огурцы, которые хотя и будут дороже прошлогодних овощей, но снизят спрос на них, соответственно и цены на капусту-морковку пойдут вниз.

"Продуктовая инфляция станет толкать вверх общую инфляцию в стране, и эта тенденция не изменится до конца 2018 года", — заключил Дорошенко.

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко уверен, что сало в ближайшие три месяца подешевеет на 20—30% (на 20—30 грн/кг), яйца также упадут в цене на 2—3 грн/десяток.

"Из-за поста спрос на мясо и сало падает, а предложение домашней свинины, наоборот, растет, поэтому и цены идут вниз каждую весну, — аргументирует Охрименко. — Курятина подорожает в марте-апреле на 10—12%, или на 5—6 грн/кг из-за роста стоимости кормов и электроэнергии. Цены на муку останутся стабильными, так как имеем ее перепроизводство, молоко может прибавить до 1 грн/л".
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Авторы:

Коновалова Христина, Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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