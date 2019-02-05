Без дефицита: какие цены на "молочку" ждут украинцев в 2019 году
По словам специалистов, рынок молочных продуктов в Украине довольно сбалансированный
В 2019-м году стоит ожидать незначительного подорожания "молочки" на уровне инфляции. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко .
"Подорожание молочных продуктов будет происходить. Если мы с вами говорим об инфляции 7%, а на самом деле 9%, то молочные продукты подорожают чуть больше – на 10%", – считает Дорошенко.
Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Тарас Загородний.
"Цены могут вырасти примерно на 10%, но в этом ничего удивительного нет, потому что цены всегда корректируются в соответствие с инфляцией. Это касается внутреннего рынка", – говорит эксперт.
Кроме того, на цену на молочные продукты могут влиять сами производители.
"Фактор, который диктует цену, – это недостаточность молока на внутреннем рынке. Его производят все меньше. Цену диктуют переработчики, которые собирают молоко и делают готовую продукцию", – дополняет Дорошенко.
Также на цены может повлиять массовый экспорт и дефицит молочных продуктов. Но это утопическая ситуация, так как рынок молочных продуктов в Украине довольно сбалансированный.
"На рост цен внутри страны может повлиять тот фактор, если производители будут активно экспортировать сливочное масло за границу, то тогда может создаться дефицит на внутреннем рынке. И тогда мы можем видеть рост цен ближе к экспортным показателям. Но если они будут поднимать цены внутри страны, то возрастет импорт из Беларуси, Польши, которые будут завозить более дешевую продукцию для того, чтобы продавать на внутреннем рынке. У нас рынок довольно сбалансирован. Если есть дефицит, у нас есть кому замещать", – резюмировал Загородний.
Напомним, в 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали.
21 января Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.
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