Институт судебной экспертизы: Формула Роттердам+ экономически обоснована

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) сделал экспертное заключение, что формула "Роттердам+", которую упразднила НКРЭКУ, является экономически обоснованной. Ущерб государству не причинен.

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, представляющий интересы экс-членов Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время пресс-конференции в пресс-центре "Главком".

В 2016 году в Окружной суд Киева был подан иск общественными деятелями к НКРЭКУ о признании незаконным постановления "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" №289 от 3 марта 2016, одной из составляющих которой является индикативная цена угля. Суд отказал истцам в признании постановления незаконным.

В ноябре 2017 года общественные деятели вновь обратились в Окружной административный суд. В новом иске они требуют признать противоправной бездеятельность НКРЭКУ по непересмотру формулы и обязать комиссию утвердить новую формулу. Они также просят суд назначить комплексную товароведческую и экономическую судебную экспертизу по делу.

"В декабре 2017 года такая экспертиза была назначена судом. Через восемь месяцев, 8 августа 2018, как свидетельствует постановление Окружного административного суда, суд получил заключение экспертов. Экспертизу провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз", – говорит Одинец.

По ее словам, экспертиза КНИИСЭ подтвердила обоснованность формулы и отсутствие нанесенного ущерба, то есть, отсутствие злоупотреблений председателя и членов комиссии НКРЭКУ.

"Выводы экспертов КНИИСЭ свидетельствуют о следующем: принятие Постановления не является инициативой Нацкомиссии. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72 / ЕС от 13 июля 2009 года, Договора о членстве Украины в Энергетическом Сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17.09.2015 года. Формула утверждена Министерством энергетики и угольной промышленности; Принятие Постановления является экономически обоснованным; Формула определения цены энергетического угля – экономически обоснованной; Формула не может нанести убытки государству, поскольку исследованием установлено, что методика определения цены энергетического угля является экономически обоснованной", – отмечает адвокат.

Она также обращает внимание, что экспертизу заказывала не комиссия. Ее заказали оппоненты, которые и сформировали вопросы. Экспертиза назначена постановлением суда. Итак, ни одна сторона не имела влияния на результат.

"КНИИСЭ – это не просто одно из ведущих экспертных учреждений. В самых громких своих делах НАБУ почти всегда обращается к КНИИСЭ. Результаты экспертизы КНИИСЭ ставят вопрос о закрытии дела, которое расследует НАБУ. Эксперты доказали, что формула не нанесла ущерб государству. А согласно ст. 364 Уголовного кодекса, без нанесения ущерба уголовная ответственность не наступает", – резюмировала Одинец.

Напомним, в 2016 году в Окружной суд. Киева был подан иск общественными деятелями в НКРЭКУ о признании незаконным постановления "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" №289 от 3 марта 2016, одной из составляющих которой является индикативная цена угля, которую СМИ окрестили "формулой "Роттердам+".

29 декабря 2016, после оценки всех представленных доказательств, суд отказал истцам в признании постановления незаконным. В мотивировочной части решения суд указал, что НКРЭКУ имеет законодательно определенные полномочия утверждать Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии, а также, что закон дает НКРЭКУ определенную свободу усмотрения при решении вопросов. Закон дает комиссии права определять параметры формулы, нормы прибыли и составляющие самой формулы. То есть, комиссия сама определяет экономическую модель.

Кроме того суд резюмировал, что анализ фактических обстоятельств дела и норм действующего законодательства дают суду основания для вывода, что постановление принято в пределах полномочий, обоснованно, беспристрастно и добросовестно.