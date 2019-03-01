Интернет-магазины заманивают украинцев низкими ценами

Эксперты советуют не переводить деньги по предоплате, а сначала осмотреть доставленный товар

Интернет-магазины заманивают украинцев низкими ценами 2019-03-01T08:12:00+02:00 Экономика Эксперты советуют не переводить деньги по предоплате, а сначала осмотреть доставленный товар

Главное преимущество интернет-магазинов – низкие цены на товары. Но сам процесс совершения покупки значительно более опасный, чем в традиционных торговых точках.

Василий купил в интернет-магазине паровую швабру. Заказанный товар доставили на следующий же день, но покупатель решил вернуть швабру, ведь ему не предоставили фискальный чек, а на гарантийных талонах не было печати.

"Мы посмотрели, а она не такая функциональная, как мы думали. Она не понравилась жене и мы просто отказались", – рассказывает Василий.

При этом операторы колл-центра уведомили мужчину, что вернуть технику можно только по почте, так как покупка осуществлялась онлайн. Покупатель так и сделал, но в скором времени ему снова отдали швабру.

"Сказали, что там дефекты. Хотя мы рассматривали товар, там дефектов не было. И мы не пользовались им", – сетует Василий.

Читайте также Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек

Теперь мужчина хочет лично отнести товар в магазин. Съемочная группа вместе с экспертом Максимом Несмияновым тоже отправилась по адресу, указанному в гарантийном талоне, и уперлась в закрытую дверь. Через стекло журналистов заверили, что магазин якобы переехал. Но на первый взгляд этого не видно – есть и логотипы, и атрибутика, а сотрудники носят форму. Но внутрь съемочную группу так и не пустили.

"Получается, что по документам, которые выдали потребителю, мы приехали по адресу, а тут ничего нет. Мы можем вызвать полицию, пусть составляют акт. Это будет сложнее. А можем поехать в их материнскую структуру – магазин, который находится в офлайне", – советует эксперт.

В офлайновом магазине Василия и съемочную группу встретили приветливо. Технику осмотрели, заявление приняли и пообещали вернуть мужчине деньги.

Специалисты советуют: если покупаете что-то в сети, не спешите переводить деньги. Лучше оформите постоплату, которую внесете только после того, как осмотрите товар.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцам в сети продают "серую" технику. Причем в таких схемах замешаны даже известные интернет-магазины, которые много лет работают на рынке.

Также юристы дали советы, как заставить интернет-магазин вернуть или обменять товар. Оказалось, что интернет-магазины часто спекулируют на понятии "товар под заказ", сравнивая его с эксклюзивным товаром.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Интернет-магазины заманивают украинцев низкими ценами". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.