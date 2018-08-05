Ученые выяснили, насколько меньше спят люди из-за интернета

Любители использовать широкополосный высокоскоростной интернет спят меньше обычного, при этом их сон не приносит восстановления и отдыха. К таким выводам пришли ученые, которые исследовали связь между скоростным интернетом и временем сна, передает Journal of Economic Behavior and Organization.

Анализ данных показал, что у любителей пользоваться широкополосным интернетом в среднем остается на 25 минут меньше времени на отдых. Более того, имеющие скоростной интернет люди спали менее шести часов на 25% чаще, чем те, у кого такого доступа не было.

Влияние интернета на сон более выражено среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. В этой возрастной категории разница во времени сна составила 70 минут.

Кроме того, доступ к высокоскоростному интернету влияет и на качество сна: по данным исследования, респонденты чаще просыпались и не были удовлетворены своим сном, если пользовались быстрым интернетом.

Исследование провели итальянские ученые из университета Bocconi, которые проанализировали данные опроса German Time Use Survey, проводившегося германским Федеральным офисом статистики в 2012-2013 году. В опросе приняли участие пять с половиной тысяч респондентов. Участники в течение трех дней добровольно записывали свои действия с десятиминутным интервалом.

Напомним, ранее ученые назвали главные правила здорового сна, и напомнили, что люди проводят во сне треть своей жизни.

Сон прекрасно восстанавливает силы. А еще, соблюдая культуру сна, можно избежать инсульта или инфаркта и даже похудеть. Культурой и качеством сна занимаются ученые во всем мире. В Украине это делают в лаборатории сна.

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