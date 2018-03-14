Итоги 14 марта: отмена бесплатного проезда и замена купюр

Доллар на межбанке начать отыгрывать падение, а к должникам по алиментам применены реальные санкции

ОБЩЕСТВО

4 раза за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил травму, сообщил пресс-центр штаба АТО.

82 тыс. запретов на выезд заграницу из-за задолженности по алиментам выдало Министерство юстиции за первый месяц действия закона о принудительной уплате алиментов, 7 тыс. должников объявлены в розыск. 79 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием, 80 тыс. должников получили запрет на вождение транспортных средств. В пользу 450 тыс. детей было взыскано 250 тыс. грн алиментов.

1 млрд 153 млн грн в этом году Киев получит из Дорожного фонда, которые направит на ремонт и реконструкцию 60 дорожных объектов. На эти же цели направят и около 1 млрд грн, которые должны поступить от таможенного эксперимента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Украине отменяют бесплатный проезд в транспорте: Кабмин одобрил монетизацию льгот



Из 400 млн грн предусмотренных программой энергоэффективности на 2018-2020 гг., Кабмин распределил 190 млн грн на "теплые" кредиты для ОСМД и ЖСК. 202 млн грн будут использованы на "стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий", 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

30 поездок в городском транспорте в месяц – такой социальный норматив определило правительство в сфере транспортного обслуживания для предоставления возможности монетизации льгот на проезд.

Сэкономить около 1 млрд грн позволит государству замена в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

С 1 июля Национальный банк прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с введением правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.

От 525 до 3685 грн составит в этом году размер ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая участникам боевых действий, инвалидам войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жертвам нацистских преследований.

ЭКОНОМИКА

На уровне 25,91 грн установил на 14 марта Национальный банк официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 1 копейку. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 19 копеек – до 26,17 грн, курс в покупке повысился на 19 копеек до 26,13 грн.

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создал Кабинет министров. Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики. Считается, что регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать средства, выделяемые на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

До 3 тыс. МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) на сегодня может принять Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре, считает глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его словам, такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию уже в декабре 2019 года. При этом объем выданных сейчас технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме составляет 7426 МВт. В случае ввода таких мощностей придется снизить долю АЭС и увеличить долю ТЭС, противоречит политике декарбонизации, а "зеленая" электроэнергии в разы дороже атомной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина и Россия проведут газовые переговоры

4,7 млрд гривен поступлений, ожидаемых в этом году в бюджете от конфискованных средств, Кабмин распределил следующим образом: МВД выделят почти 15% на создание единой авиационной системы безопасности и защиты, Минрегиону – 42,5% на программу Государственного фонда регионального развития, "Укравтодору" выделят остальные деньги на ремонт дорог Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Харьков-Ахтырка и Житомир-Черновцы.

50 млн гривень в этом году выделено в госбюджете на фонд развития инноваций. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует начало его работы в июле. Эти деньги смогут получить до 80 украинских стартапов, от $25 тыс. до $75 тыс. каждый.

МИР

200-300 тысяч украинцев по прогнозам Национального банка Польши, будет пребывать ежегодно на польский рынок труда до конца 2020 года.

23 российских дипломата приняла решение выслать из страны Великобритания, поскольку ее правительство считает РФ ответственной за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

С 1 июня 2018 года Google запрещает рекламу криптовалют, криптобирж, криптокошельков и ICO. Под запрет подпадают также объявления о бинарных опционах и других высокорисковых финансовых инструментах. Кроме запрета на рекламу в поисковой выдаче Google, ограничения также коснутся баннеров на YouTube. В Google заявили, что их решение связано с защитой потребителей от потенциального вреда от криптовалют и других высокорисковых инструментов.

Спустя 171 день после парламентский выборов в Германии парламент, наконец, избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Она заняла этот пост в четвертый раз.

Поднялся до 118,6 пункта с 96,8 пункта кварталом ранее Индекс доверия руководителей крупнейших американских компаний к экономике страны в первом квартале 2018 года. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Топ-менеджеры позитивно отреагировали на налоговые реформы и смягчение регулирования при президенте США Дональде Трампе. Однако нужно учитывать, что опрос проводился в феврале, до того, как Д.Трамп объявил о заградительных пошлинах на сталь и алюминий, которые, по мнению экспертов, могут отрицательно сказаться на настроениях в высшем руководстве компаний.