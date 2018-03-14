Украина и Россия проведут газовые переговоры

"Нафтогаз Украины" подтвердил достижение договоренности с российским "Газпромом" о проведении встречи. Переговоры планируют провести до конца марта. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения ситуации. "Нафтогаз" не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа", – сообщили в "Нафтогазе".

"Нафтогаз" проинформирует "Газпром", что не согласен расторгнуть контракты, отметили в компании.

Ранее российские СМИ сообщали, что "Газпром" получил предложение "Нафтогаза" провести переговоры.

Газовый демарш России и расторжение контрактов

В конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине $2,56 млрд. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.

После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решения Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС. Однако Украина смогла выполнить обязательства перед Европой.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.