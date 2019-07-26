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Из украинской косметики уберут яды и мутагены: Минздрав вводит европейские стандарты

26 июля, 07:23

После сертификации исчезнут духи на розлив и вредные кремы

Фото: Pixabay

Минздрав хочет, чтобы украинская косметическая продукция — от обычного мыла до кремов, основанных на нанотехнологиях — стала такого же высокого качества, как европейская. Для этого министерство разработало пакет документов, принятие которых позволит к 2021 году выпускать косметику по евростандартам. "Сегодня" выяснили, чем сейчас опасны некоторые отечественные косметические продукты.

Что будет

По мнению разработчиков "Технического регламента на косметическую продукцию", введение новых стандартов даст возможность нашим производителям продавать косметику в ЕС, а потребителям — не беспокоиться о безопасности собственного здоровья. Три важных требования: продукция должна выглядеть так, чтобы ее было невозможно перепутать по форме, запаху, цвету, размеру, упаковке с продуктами питания, иметь понятную маркировку и инструкцию по утилизации.

Если два последних требования понятны, то первое в Минздраве объясняют необходимостью исключить случаи, когда потребители, прежде всего дети и слабовидящие, могли бы взять косметику в рот, проглотить ее и отравиться либо задохнуться. Вся косметическая продукция должна иметь сертификат международного образца, даже если она продается только внутри Украины. Сертификат на крем, духи, скраб выдадут только при отсутствии среди его ингредиентов CMR- веществ, то есть таких, которые в ЕС классифицируются как канцерогенные, мутагенные и токсичные.

Вся документация на косметику — от производителя до розничного продавца — должна вестись так, чтобы можно было проследить ее путь к прилавку, это исключит нелегальный ввоз.

Экспертиза

Врачи-косметологи поддерживают инициативу Минздрава, хотя отмечают, что сертифицированная косметика не сможет быть дешевой.

"У нас на рынке немало кремов и другой отечественной косметики, которые якобы действуют так же эффективно, как импортные, а стоят в разы меньше, но я не советую своим пациентам ими пользоваться, так как это порой может вызвать аллергию, дерматит и так далее, — рассказала нам врач-косметолог и дерматолог Елизавета Белоус. — Можно провести аналогию, например, с дешевыми сладостями или колбасой, в которых много "ешек", загустителей, подсластителей и другой химии, влияющей на здоровье человека. Сейчас такая косметика продается, так как любой сертификат качества можно купить либо подделать. С введением евростандартов этого не будет".

Эксперты говорят, что, в частности, должны запретить продажу на розлив дешевых духов с запахом "как от известных марок". Они опасны тем, что при частом использовании могут привести к заболеванию дыхательных путей и даже к онкологии.

Эксперт: "Цены могут взлететь на 50%" 

Экономисты подсчитали, как может подорожать косметика после сертификации. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, рост цен резким не будет.

"Весь наш косметический рынок — это два крупных сегмента: дорогой от всемирно известных брендов, на котором продают уже сертифицированную импортную продукцию, она расти в цене вряд ли будет, и более дешевый "масс-маркет", — анализирует Пендзин. — Косметика "масс-маркет" зачастую легально производится в Украине из ингредиентов, ввозимых из Европы и Азии, последние часто могут быть опасными. Именно против этой продукции направлен основной удар. Но учитывая высокую прибыль как производителей, так и торговли (до 100% стоимости) и высокую конкуренцию, они цену поднимут ненамного. А вот качественная украинская продукция, достаточно недешевая и занимающая небольшую нишу, может вырасти в цене до 50%".

Отметим, не так давно мы рассказывали о том, как можно заработать, открыв собственный магазин косметики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинское молоко может исчезнуть из магазинов. Место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. 


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Тег косметика, производство, экспертиза, стандарты

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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