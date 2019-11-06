Из-за дефицита мяса Китай заинтересовался украинской свининой

Что нужно сделать Киеву и Пекину для начала торговли, объяснили в профильной ассоциации

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Китай заинтересован в импорте украинской свинины, пока наша страна и сама наращивает закупки этого вида мяса за границей. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации животноводов.

Китай нуждается в импортном мясе, так как 60% поголовья свиней в стране вырезано из-за африканской чумы. Это привело к острому дефициту свинины, которая является очень популярным видом мяса у китайских потребителей. Как отмечают в ассоциации животноводов, такая ситуация открывает для Украины широкие экспортные перспективы. Однако для организации поставок правительства Украины и Китая должны подписать ветеринарный сертификат.

"Нужно активизировать процесс подписания ветеринарного сертификата между нашими странами, который уже запустила Госпродпотребслужба. <...> Мы снова будем апеллировать к власти, чтобы решить этот вопрос как можно скорее", – заявила глава ассоциации Ирина Паламар.

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Также сообщается, что в ближайшее время украинская бизнес-делегация вместе с производителями поедет в Китай для обсуждения деталей поставок свинины.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению экспертов, украинцы употребляют в пищу недостаточное количество не только рыбы, но и свинины: при физиологической минимальной норме потребления такого мяса в 30 кг на человека в год, в Украине потребляется всего 15 кг.

При этом ранее мы выяснили, какая свинина лучше – с рынка или из супермаркета. Ответ узнавайте из результатов эксперимента "Сегодня":

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