Из-за продуктовых санкций Россия забраковала белорусскую "молочку"

Россия с сегодняшнего дня, 26 февраля, запретила ввоз молочных продуктов из Беларуси. Запрет коснулся молока, сливок, сыворотки, сгущенного молока и другой молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ".

Напомним, ранее в России неоднократно заявляли, что через Беларусь в страну попадает большое количество санкционных продуктов. Например, в ноябре-2017 Россия заподозрила Беларусь в поставках санкционного сыра из Украины.

Как известно, в августе 2017 года российскому продовольственному эмбарго исполнилось три года. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции.

С 1 января 2016 года в список стран, продукты из которых запрещены в РФ, попала Украина. Россия несколько раз продлевала эти ограничительные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Кроме того, министерство финансов РФ разработало законопроект, которым предлагается ввести в уголовный кодекс наказание за ввоз и продажу санкционной продукции. Наказывать собираются заключением на срок трех до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.