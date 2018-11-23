Соцвзнос по-новому откладывается: изменение шкалы ЕСВ не внесли в бюджет-2019

Изменение шкалы ЕСВ (единого социального взноса) не прописано в бюджете на 2019 год. Также эти изменения не заложены в поправки к Налоговому кодексу, которые приняла Верховная Рада. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Дискуссии по этому вопросу продолжаются. .... В ближайшее время мы проведем дискуссии перед тем, как этот документ будет в том или ином виде направлен в Верховную Раду", – добавила Маркарова.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли не поддерживает законопроект по изменению подходов к начислению ЕСВ .

"Законодательная инициатива приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений, и, как следствие, поступлений в государственный бюджет", – говорится в письме МЭРТ за подписью первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Кроме того, ведомство отмечает, что введение регрессивной шкалы начисления ЕСВ приведет к потерям доходов местных бюджетов.

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Напомним, сейчас ЕСВ равен 22% от начисленного заработка и не насчитывается на сумму выше 15 минзарплат (МЗ), которая с 1 января 2018 г равна 3723 грн. То есть сегодня максимальный ЕСВ — 12 286 грн (с заработка 56 тыс. грн и более).

Кабмин предлагает ввести переменную регрессивную шкалу: чем больше зарплата, тем меньше процент ЕСВ, но он должен взиматься с полной зарплаты, а не с ее части:

на зарплату до 25 МЗ (93 075 грн) работодателю надо будет начислить, как и ранее, 22% ЕСВ, но уже на всю сумму заработка, а не только на 56 тыс. грн;

на зарплату от 25 до 70 МЗ (260 610 грн) — 20%;

от 70 до 150 МЗ (558 450 грн) — 17%;

от 150 до 200 МЗ (744 600 грн) — 15%;

от 200 до 270 МЗ (1 005 210 грн) — 10%;

свыше 270 МЗ — 5%.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как украинцы могут вернуть налоги, уплаченные в бюджет. Государство берет из зарплаты каждого официально работающего 18% подоходного налога. Именно их Фискальная служба может отдать назад.