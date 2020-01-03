Израиль договорился о строительстве "исторического" газопровода в Европу

Никос Анастасиадес, Кириакос Мицотакис и Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Израиль, Кипр и Греция планируют построить новый газопровод EastMed, который может стать альтернативой российскому "Северному потоку-2" по поставкам газа в Европу.

Как сообщает Cyprus Mail, соответствующее соглашение было подписано 2 января министрами энергетики в присутствии премьеров трех стран.

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В рамках проекта EastMed планируется проложить трубопровод через Средиземное морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и далее в Италию. Стоимость строительства оценивается в 6 млрд евро.

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Мощность 1900-километровой "трубы" должна составить 10 млрд кубометров газа в год с возможным увеличением до 20 млрд кубометров ежегодно.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис, который присутствовал на церемонии подписания договора, назвал будущий газопровод "важнейшим энергетическим проектом", а заключение сделки – результатом сотрудничества в энергетической области.

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А президент Кипра Никос Анастасиадис, в свою очередь, назвал соглашение "историческим", заявив, что оно закладывает основу для реального взаимодействия.

Напомним, в 2010 году неподалеку от уже разрабатывавшегося на тот момент месторождения "Тамар" в израильских водах Средиземного моря было открыто крупнейшее месторождение газа в истории Израиль – "Левиафан", ресурсы которого оцениваются в 620 млрд куб. м газа.

Мы также сообщали, что на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент Украины Владимир Зеленский договорился изучить возможность расширения Южного газотранспортного коридора.

А тем временем трубоукладчик "Северного потока-2", компания Allseas, приостановила строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта.

При этом "Северный поток-2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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