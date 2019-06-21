К запуску рынка готовы: в Украине растет количество поставщиков электроэнергии

Конкуренция за потребителей растет

В Украине растет количество поставщиков электроэнергии. Теперь их 490. Сегодня Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики своим решением выдала лицензии новичкам. Конкуренция за потребителей растет.

На заседании участники также рассмотрели инвестиционные программы для развития электросетей, обсудили с участниками будущего рынка электроэнергии правила работы на нем.

Эксперты, энергетики и представители комиссии утверждают: для запуска рынка электроэнергии с 1 июля все готово.

"От имени регулятора хочу сказать, мы не имели права и не могли себе позволить что-то не выполнить в нормах закона. Поэтому мы как регулятор, в рамках действующего законодательства, предусмотрели все необходимые меры, все возможности для старта рынка электроэнергии с 1 июля 2019", – заявляет председатель Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

Ранее в парламенте обсудили запуск рынка электроэнергии.

Также мы писали, что Европейская бизнес ассоциация поддерживает своевременный запуск рынка электроэнергии.

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