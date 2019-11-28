Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра и поручил начать масштабную проверку

Кабинет министров назначил новым главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра победителя конкурса Дениса Башлыка. Об этом в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
"Кабинет министров также поручил Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Минэкономразвития провести комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", – написал он.
В течение месяца необходимо проверить соблюдение требований законодательства при распоряжении землями сельхозназначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды участков за 2018 – 2019 годы, сообщил Милованов.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.
"Я исхожу из того, что эти три органа (Госгеокадастр, Гослесагентство, Госгеонедр. – Ред.) были глубоко коррупционными... Это все должно прекратиться. Я хочу транслировать один простой месседж: "схематозу" нужно положить конец всем вместе", – сказал он.
Читайте также: "Начало полной перезагрузки": Кабмин сообщил о громких перестановках во власти
Также, по мнению премьера, украинцы должны получить полный доступ ко всем кадастрам.
Ранее Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк