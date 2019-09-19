Руководство Госгеокадастра полностью заменят: озвучен срок

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Кабинет министров Украины на следующей неделе планирует полностью сменить руководство Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра). Об этом на конференции "Земля как фактор развития украинского села" заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который также назвал дату открытия рынка земли в Украине.

По словам премьера, сейчас Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

"Пока там работают такие люди, ни о каких реформах речи быть не может", – сказал Гончарук.

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Ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", как настроить работу государственных органов для открытия рынка земли. В частности, шла речь и об изменении работы Госгеокадастра.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

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