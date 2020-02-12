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Кабмин открывает реестр органических продуктов: каждый товар можно будет проверить онлайн

12 февраля, 15:35

Базами данных будут пользоваться и покупатели, и производители натуральных продуктов

Фото: valeria_aksakova / Freepik

Фото: valeria_aksakova / Freepik

В Украине откроют реестры органической продукции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о:

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  • производителях органической продукции;
  • органах сертификации;
  • наличии органических семян и посадочного материала.

Кроме того, базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления хозяйственной деятельности.

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Напомним, ранее в Украине ввели новые правила маркировки пищевых продуктови ввели штрафы за предоставление недостоверной информации на упаковке. Также 2 августа 2019 года в Украине вступил в силу закон об основных принципах и требованиях к органическому производству.

Кроме того, установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства. Нарушения предусматривают штрафы в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат.

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продукты реестр маркировка органические продукты органика Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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