Кабмин открывает реестр органических продуктов: каждый товар можно будет проверить онлайн

В Украине откроют реестры органической продукции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о:
- производителях органической продукции;
- органах сертификации;
- наличии органических семян и посадочного материала.
Кроме того, базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления хозяйственной деятельности.
Напомним, ранее в Украине ввели новые правила маркировки пищевых продуктови ввели штрафы за предоставление недостоверной информации на упаковке. Также 2 августа 2019 года в Украине вступил в силу закон об основных принципах и требованиях к органическому производству.
Кроме того, установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства. Нарушения предусматривают штрафы в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат.
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