Органические продукты: как обманывают украинцев и что вскоре изменится

Полки в магазинах нередко пестрят продуктами с надписями "био", "эко", "органик" и так далее. Но далеко не все из них соответствуют действительности: очень часто производители просто лепят эти ярлыки, чтобы потребители думали, будто покупают органический, а значит, безопасный продукт.

Недавно в Верховной Раде приняли законопроект, который должен урегулировать рынок "органики" и внедрить контроль использования вышеупомянутых маркировок. Сайт "Сегодня" объясняет, что это значит для потребителей, каких изменений в этой сфере можно ожидать, и о чем нужно знать производителям.

Почему маркировки на продуктах чаще всего врут

Новый закон фактически запрещает безосновательное использование таких маркировок, как "био", "эко", "органик", которые массово прописывают на множестве товаров, начиная от алкоголя и заканчивая моющими средствами. Зачастую это обычная спекуляция, попытки выделиться среди конкурентов и заставить потребителей покупать именно этот товар, который, якобы, называют экологическим. Давайте разберемся, что же значат самые распространенные маркировки.

Так, маркировка "эко" означает, что продукт был изготовлен в экологически чистой местности и без использования химических веществ. Т.е. производство такого товара не должно вредить людям и окружающей среде. Но сейчас в лучшем случае такая маркировка говорит о том, что данная продукция наносит меньше вреда окружающей среде, чем аналогичные товары других производителей. Правда, сделать вывод, что товар с такой надписью полностью безопасен, натурален и полезен, никак нельзя.

Также это означает, что продукт изготовлен без генетически модифицированных организмов (ГМО). К слову, такую маркировку тоже очень часто можно встретить на упаковках. В принципе, ГМО в малых дозах может содержаться в злаковых (рис, пшеница, кукуруза), различных корнеплодах (картофель, свекла и т.д.), а также в томатах, арахисе, семечках подсолнуха, клубнике и т.д. Важно понимать, что суть ГМО в том, что в генетический код этих организмов внедряют гены других, чужеродных. Это делается для того, чтобы повысить урожай, прибавить продукту каких-то полезных качеств и т.д.

Однако в некоторых продуктах просто не может быть генно-модифицированых организмов. Например, в воде, спиртных напитках, сахаре, соли, мясе и рыбе (в том случае, если не использованы корма с ГМО). Поэтому такие маркировки на многих продуктах абсолютно бессмыслены.

Маркировка "органик" более жесткая, нежели "эко", ведь она означает, что продукт, в первую очередь, не несет никаких рисков для потребителя. Это должна быть продукция, в которой нет химически синтезированных консервантов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, она производится без использования вредных технологий. Если же речь идет о животноводстве, в таком случае "органик" запрещает использование антибиотиков, гормонов, стимуляторов роста.

Это серьезная маркировка, которую можно использовать только после специальной сертификации, поэтому за ней и нужен особый контроль.

Что изменится: штрафы и запреты

Из-за бесконтрольного использования производителями таких маркировок и был разработан законопроект, который вступит в силу через шесть месяцев после его публикации.

Главные новаторства закона не только в том, что он запрещает использовать обозначения и надписи вроде "органический", "экологический", "органик", "био", "эко" при отсутствии сертификата, который доказывает принадлежность к органическому производству, но и в том, что нарушения таких правил повлекут за собой серьезные штрафы.

Так, органическими нельзя будет называть продукты, которые выращены на собственном огороде, т.к. у них обязательно должен быть соответствующий сертификат. Отвечать за это будут органы сертификации, которые должны быть аккредитованы в Национальном агентстве аккредитации. Но даже после того, как производитель получит сертификат, что его продукция действительно может называться органической, подтверждать это нужно будет каждые 15 месяцев.

Что касается штрафов, то ответственность предусмотрена не только для производителей, но и для реализаторов продукции без должных сертификатов. Так, за невыполнение или несвоевременное выполнение законных требований по устранению нарушений для операторов рынка вводятся штрафы:

для юридических лиц восемь минимальных зарплат – сейчас это 29 784 грн,

для физических лиц предпринимателей пять минимальных зарплат – 18 615 грн.

Такие же штрафы коснутся и производителей, который будут маркировать продукцию словами "эко", "био", "органик" и т.д. без наличия должного сертификата. Но максимальный штраф для других лиц, например, магазинов, торговых сетей, супермаркетов, за реализацию продукции с неправильной маркировкой составит всего сто необлагаемых минимумов доходов граждан – 1700 грн на данный момент.

Напомним, недавно Рада также приняла в первом чтении законопроект №8450 об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке. Сайт "Сегодня" детально разобрался, что изменится, если закон окончательно примут.