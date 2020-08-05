Кабмин поднял пенсии семьям погибших атошников: когда и сколько будут платить

Выплаты будут положены семьям 9000 военных и добровольцев, погибших на Донбассе

Кабинет министров по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже, сообщает пресс-служба Банковой.

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал Зеленский.

А министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что вопрос касается членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

Реклама

"Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие – в полтора-два раза ниже, чем нынешние", – отметила Лазебная.

В тренде В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр

Министр заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных – 12 200 грн, если трое – максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты – и за август, и за сентябрь", – подытожила Лазебная.

Напомним, 13 июля Зеленский поставил задачу Кабмину разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе.

О том, как проходит пенсионная реформа в Украине, больше смотрите в сюжете:



Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама