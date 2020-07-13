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Зеленский приказал разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших воинов

13 июля, 23:59

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Об этой проблеме глава государства услышал от воинов во время встреч в разных регионах

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинета Министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО / ООС на Донбассе.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Об этой проблеме Зеленский услышал от воинов АТО / ООС во время встреч в разных регионах.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибших на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 000. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", – отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

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К тому же правительство планирует одобрить проект постановления, который предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека, с двух до двух с половиной размеров прожиточного минимума.

Также министр финансов Сергей Марченко отметил, что, несмотря на снижение деловой активности, есть четкие сигналы о выходе из кризиса. Об этом свидетельствует рост доходов и финансирования расходов из государственного бюджета. В частности, в мае план по доходам госбюджета выполнен на 100%, в июне – 105,5%. Это произошло, в частности, благодаря эффективной работе Государственной налоговой службы. Кроме того, таможня выполнила плановые показатели в июне.

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Министр социальной политики Марина Лазебна проинформировала о реализации инициативы президента по повышению пенсий людям, старше 80 лет, и выплаты 1 тысячи гражданам, пенсия которых не превышает 5 тысяч гривен. Средний размер пенсии в Украине – 3 тысячи 400 гривен, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

"Мы сейчас готовим новые программы повышения пенсий, которые будут реализованы в 2021 году", – сказала она.

Также Марина Лазебна сообщила, что из Фонда борьбы с коронавируса выделено 2, 5 млрд гривен на нужды Фонда социального страхования. Страховые выплаты уже получили почти 5 тысячи человек, из них – 1 тысячи 100 медицинских работников, находящиеся на самоизоляции. Кроме того, страховые выплаты получили три семьи медицинских работников, погибших в результате борьбы с COVID-19.

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"Эффективное государство – это прежде всего строгая исполнительская дисциплина. Это не просто "поговорили и забыли". Это исключительно и только о настоящем выполнения поручений", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он резюмировал, что Украина "очень нужно оживить экономику".

Ранее сообщалось, что в Украине стало проще оформить пенсию.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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экономика пенсии выплаты воины Владимир Зеленский ато ООС

Источник: Сегодня

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