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Экс-министр: Кабмин выбрал лучший для населения вариант при переходе к новому рынку электроэнергии

27 мая, 14:04

Когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих

Фото: Pixabay

Правительство выбрало лучший вариант решения проблемы перекрестного субсидирования при переходе к новому рынку электроэнергии. Об этом заявил в своей колонке для "Экономической правды" председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.

По мнению Ивана Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих, положив специальные обязанности по компенсации разницы тарифов для населения на государственную компанию "Энергоатом".

"Кабинет министров предусмотрел обеспечение потребностей населения в электроэнергии за счет товарного отпуска электроэнергии государственной генерации, в частности ГП "НАЭК "Энергоатом". Представители "Энергоатома" публично подтвердили, что компания согласна компенсировать часть тарифа для населения. Схема очень сложная, ведь "Энергоатом" должен заключить договоры на поставку электроэнергии для населения с 25 поставщиками универсальных услуг", - отметил Плачков.

В то же время он отметил, что другой вариант решения проблемы перекрестного субсидирования – распространить ПСО также на компании, у которых тепловая генерация, нецелесообразно и затратно.

"Можно так сделать? Теоретически – да, практически – нет, потому что это нецелесообразно и затратно. Трудно представить систему администрирования этого процесса, когда каждый из производителей должен заключить аналогичные соглашения со всеми 25 поставщиками универсальных услуг. При том, что по сравнению с действующим рынком суть кросс-субсидирование не меняется – и в конце концов все ценовое бремя будет возложено на бытовых потребителей", – отметил Плачков.

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Тег Кабмин, энергетика, рынок электроэнергии

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