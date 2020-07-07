Водители, продавцы и няни снова нужны: как ослабление карантина повлияло на вакансии и зарплаты

Карантин в Украине продолжается уже почти четыре месяца. Из-за карантина и кризиса многие остались без работы, но уже с мая ограничения начали понемногу снимать и жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Как изменился рынок труда с начала эпидемии, каких специалистов сейчас ищут и сколько денег предлагают – выяснял сайт "Сегодня".

Что изменилось на рынке труда

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С началом карантина изменился подход к работе. Многие компании отправили своих сотрудников по домам, чтобы те работали удаленно, насколько это возможно. К примеру, на OLX Работа с февраля по апрель запрос на удаленную работу вырос на 83%. А с продолжением карантина и количество вакансий в целом начало расти.

"Несмотря на то, что в стране все еще действуют карантинные ограничения, с апреля по май количество вакансий выросло во всех сферах, представленных на OLX Работа. При этом похожая тенденция наблюдается, если сравнить май с "докарантинным" февралем, практически во всех категориях предложений стало больше, в некоторых — даже в два или в три раза: в сферах сервиса и быта (+156%) и охраны (+219%)", — отмечают в компании OLX.

Работодатели отмечают, что рынок труда за время карантина сократился, ведь многие компании понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или приостановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем, количество соискателей выросло, а их запросы снизились.

"Соискателей стало намного больше, и они стали гораздо более лояльны к требованиям работодателя. Если ранее рекрутерам приходилось самостоятельно искать возможных кандидатов, то сейчас достаточно опубликовать вакансию на одном из специализированных сайтов и получить множество откликов. Кандидаты могут сами писать или звонить работодателю. В основном это специалисты, которые ранее работали в сфере услуг, торговле, логистике, то есть, отраслях, которые более всего пострадали во время карантина", — говорит Антонина Стадник, HR generalist компании UAPAY.

Хотя многие промпредприятия перестали ощущать острую нехватку кадров, с ожидаемым открытием границ ситуация может измениться.

"В полной мере картина на этом этапе неясна — много неопределенности с режимом въезда в страны ЕС, куда традиционно украинцы ездят на заработки. Поэтому ситуация дальше может развиваться в нескольких направлениях, в зависимости от того, смогут ли в ближайшее время заробитчане уехать или нет. Сейчас многие выжидают. Дальнейшее оживление пока видится реальным в сферах, связанных с доставкой и онлайн-сервисами", — поясняет Валентина Пучка, HR-директор EDS Engineering.

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Сейчас же многие соискатели готовы идти работать на меньшие деньги, оговаривая, что ожидают пересмотра финансовых условий после окончания карантина.

"Битва компаний за таланты не прекратилась. Но процесс их поиска для компаний-лидеров своих отраслей упростился – сотрудники компаний, в которых уже начались проблемы, стали чаще задумываться о необходимости смены своих компаний в пользу более финансово устойчивых и стабильных", — говорит Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор".

Хотя более востребованными становятся позиции, в которых можно полноценно работать в онлайн-формате, радикально новых профессий карантин не породил. В то же время ситуация с вирусом существенно изменила критерии эффективности и качества работы.

Кого ищут работодатели

В рекрутинговом портале Jooble нам рассказали, что в докарантинный период 2020 года (январь-февраль) среди сфер, в которых больше всего размещали вакансии на их сайте, были управление персоналом, образование и информационные технологии. Стабильно много вакансий есть в оптовой и розничной торговле.

"С наступлением карантина, в марте-апреле, работодатели стали больше размещать вакансий, связанных с работой в сфере транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. В период адаптивного карантина (май-июнь) в списке отраслей с наибольшим количеством вакансий были управление персоналом и информационные технологии, а также вакансии сферы транспорта и логистики", — говорят эксперты.

С января по июнь включительно наименьшее количество вакансий на рекрутинговом портале размещали в сфере юриспруденции, охраны, дизайна, а также СМИ и полиграфии. В докарантинный период и период адаптивного карантина в списке наименее популярных сфер для размещения вакансий были бухгалтерский учет, аудит, консалтинг, а в марте-апреле меньше всего искали персонал компании из сферы недвижимости.

Соискатели же чаще интересовались вакансиями в оптово-розничной торговле, транспорте, логистике, производстве, строительстве, а также таком направлении как бухгалтерский учет, аудит и консалтинг.

"С начала марта и по состоянию на конец июня одной из самых востребованных индустрий среди соискателей остается охрана и безопасность. С наступлением адаптивного карантина, в мае-июне, снова увеличилось количество поисковых запросов на работу в производстве и сфере строительства и архитектуры", — говорят специалисты.

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Эксперты grc.ua рассказали нам, что среди отраслей, которые больше всех пострадали от коронакризиса и ощутимо сократили количество вакансий, оказались гостиницы, рестораны, туристические операторы, салоны красоты, непродуктовый ритейл.

"В сфере гостеприимства весной традиционно происходит активный поиск персонала, предшествующий сезону отпусков и увеличению спроса на услуги этой сферы. Однако в марте этого года количество вакансий в сфере уменьшилось более чем на 50% по сравнению с февралем и еще почти на 40% в апреле по сравнению с мартом. И те предложения о работе, которые размещались, были скорее на перспективу, а не на оперативное трудоустройство. Ощутимо сократилось количество вакансий от компаний, которые предоставляют услуги для населения (салоны красоты, туристические компании, домашний персонал, пошив, ремонт одежды и обуви, центры развлечений и т.п.)", — говорят аналитики.

Антонина Стадник отметила, что бизнес сегодня мигрирует в онлайн, поэтому актуальными будут специалисты по онлайн-маркетингу, онлайн-продажам, технической поддержке, курьерской доставке и т. д.

"В более отдаленной перспективе может возникнуть дефицит работников тех профессий, которые сегодня особо пострадали вследствие карантина. Это такие сферы как "офлайн" торговля, логистика, сфера услуг, туристический бизнес, строительство. Ведь часть сотрудников может просто перепрофилироваться на другие виды деятельности, и когда эти индустрии снова начнут возрождаться, окажется, что работать там уже некому. Впрочем, в ближайшее время мы не увидим значительного скачка в спросе на новый персонал, так как бизнесу нужно какое-то время на восстановление и достижение предкризисного уровня. Хотя, начиная с июня, соискателям уже немного легче найти работу", — говорит Стадник.

Наталья Журба, HR менеджер IT компании Phase One Karma, отметила, что переход в диджитал стал ключевым моментом для украинского бизнеса.

"Во время карантина многие компании стали расширять свое присутствие онлайн и в соцсетях, поэтому спрос на SMM менеджеров, дизайнеров и IT-разработчиков вырос. Также сейчас ищут опытных devops инженеров, чтобы решить проблемы взаимодействия разработчиков и других специалистов, что особенно проблематично на удаленной основе", — поясняет Журба.

Сколько платят после карантина

В компании OLX говорят, что до карантина (в феврале) ТОП-5 востребованных среди работодателей профессий выглядел следующим образом: водитель, продавец, повар, офис-менеджер и грузчик. В мае же предпочтения работодателей несколько изменились.

"Хотя чаще всего все еще нужны водители — по данным OLX Работа, в мае для них разместили 5,2 тыс. вакансий, что на 16% больше, чем в апреле. Предлагают им в среднем 18 250 грн. На втором месте продавцы — количество предложений для них выросло на 37% только за один месяц и составило 3,9 тыс. вакансий. Этим сотрудникам готовы платить около 8 500 грн. Активно искали комплектовщиков — в мае они могли выбрать себе место работы среди 1,5 тыс. вакансий со средней зарплатой в размере 11 тыс. грн. Примерно столько же предложений разместили и для штукатуров, однако предлагают им в два раза больше — около 22,5 тыс. грн в месяц. В ТОП-5 также попали водители UBER — 1,4 тыс. вакансий в мае", – говорят в компании.

В Jooble говорят, что в январе-феврале работодатели чаще всего искали нянь, домработниц, поваров, охранников, водителей. При этом зарплатная вилка по этим профессиям сильно зависела от региона. Так, няням предлагали зарплату от 5 до 35 тыс. грн/мес., домработницам от 5 до 32 тыс. грн/мес., поварам от 400 до 1000 грн в день, охранникам от 4,7 до 14 тыс. грн/мес., а водителям от 4 до 35 тыс. грн/месяц.

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В этот же период пользователи искали на Jooble работу охранником, разнорабочим, упаковщиком, водителем и швеей.

А уже в марте-апреле чаще всего искали таких специалистов: повар – зарплата от 5 тыс. до 20 тыс. грн; охранник – от 4700 грн в месяц до 14 тыс. грн; продавец – от 4 тыс. до 17 тыс. грн; торговый представитель с авто – от 10 тыс. до 30 тыс. грн; водитель такси – от 10 тыс. до 27 тыс. грн.

"За период май-июнь работодатели чаще всего искали с помощью Jooble упаковщиков, предлагая зарплату от 10 до 18 тыс. грн в месяц; разнорабочих – от 6 до 15 тыс. грн; швей – от 5 до 25 тыс. грн; охранников – от 4,7 грн до 18 тыс. грн. Также в этот период начали публиковаться вакансии официантов, которым работодатели обещали в разных городах Украины от 6 до 20 тыс. грн в месяц. Со стороны соискателей на сайте Jooble в мае-июне фиксировали наибольший интерес к работе водителем, курьером, сварщиком, охранником и продавцом", — подытожили аналитики.

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