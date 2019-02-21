Как получить онлайн-справку о доходах: налоговая запустила новый сервис
Воспользоваться услугой могут только физические лица
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины запустила онлайн-сервис "Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов". Воспользоваться им можно через электронный кабинет налогоплательщика на веб-портале ГФС.
Эта информация поможет физическим лицам заполнить декларацию о доходах без ошибок. Для получения сведений физлицо должно предоставить электронную подпись.
Информация о доходах за полный 2018 будет доступна после 22 февраля.
Чтобы получить сведения, нужно войти в электронный кабинет на сайте ГФС и совершить такие шаги:
- выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК);
- загрузить личный электронный ключ с электронного носителя или персонального компьютера;
- указать пароль защиты и нажать "Считать". После загрузки ключа нажать "Войти";
- войти в раздел "Заявления, запросы для получения информации";
- выбрать "Запрос на получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов".
Далее появится форма запроса, в которой необходимо заполнить поля, выделенные голубым цветом. После заполнения следует нажать "Подписать и отправить". После этого пользователь сможет выбрать форму предоставления информации. Например, сообщение может быть направлено в электронный кабинет. В нем будет указана информация о выплаченных доходах и удержанных налогах, которую можно просмотреть, сохранить или распечатать.
Напомним, ранее налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Однако заполнение лучше корректировать вручную, проверяя данные.
Как известно, традиционнокампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц. НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.
Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.
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