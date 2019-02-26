Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

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Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/454/ef0/5c7454ef0df36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/454/ef0/5c7454ef0df36.jpg 2019-02-26T07:51:00+02:00 Экономика Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

20 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план мер по выполнению "Стратегии преодоления бедности" на текущий год. Мы поинтересовались, какие нововведения, способные, по мнению правительства, поднять уровень жизни в стране, запланированы на этот год.

Украинцам помогут с работой

Одним из путей преодоления бедности в правительстве считают повышение уровня занятости населения. Целый ряд мер годового плана лежат именно в плоскости трудоустройства.

Так, с этого года в Украине начал работу институт карьерного советника. То есть соискателю работы будут теперь помогать персональные консультанты. Предполагается, что при таком индивидуальном подходе сотрудники центра занятости смогут лучше изучить потребности соискателя, понять его сильные и слабые стороны, а значит, быстрее помогут ему найти работу. Новая система предоставления помощи в трудоустройстве должна заработать в полную силу с июля.

Возможно, в этом году будет наконец создан общегосударственный онлайн-реестр вакансий. Планируется, что информация в этом реестре будет обновляться в режиме реального времени, а доступ к нему будет абсолютно свободным. Ответственными за этот реестр будут Минсоцполитики и Государственная служба занятости.

Стоит заметить, что такой реестр предполагалось создать еще в 2018 году. И на сайтах по крайней мере некоторых центров занятости уже давно размещаются вакансии и резюме. Только вот с уровнем зарплат в этих вакансиях – не очень… Например, на сайте Киевского центра занятости среди более чем 70 тыс. вакансий мы обнаружили лишь одну, где предлагалась зарплата на уровне средней по региону (в январе 2019-го средняя зарплата в Киеве составляла 16,5 тыс. грн).

Целый ряд мер правительство запланировало, чтобы стимулировать работодателей трудоустраивать недостаточно конкурентоспособные слои населения: инвалидов, выпускников вузов, людей предпенсионного возраста, ветеранов АТО. Планируется принять закон о субсидировании работодателя, который будет создавать новые рабочие места специально для таких категорий. Размер субсидии должен покрывать затраты работодателя на создание этих рабочих мест.

Судя по плану действий, в этом году правительство также намерено активно повышать самозанятость населения, в т. ч. сельского. При обладминистрациях планируется создать "специализированные консультационные центры по вопросам организации и ведения собственного дела". В сельской местности проводить работу по популяризации малого предпринимательства, фермерского и семейного бизнеса и т.д.

Преодолеть бедность поможет… ЕСВ?

Интересно, что в качестве одной из мер по преодолению бедности записано: "Разработать механизм привлечения к системе государственного социального страхования, в первую очередь пенсионного, заинтересованных лиц, занятых в личных сельских хозяйствах". То есть механизма, который заставит платить пенсионные взносы безработных сельских жителей, которые зарабатывают продажей выращенной на приусадебном участке продукции.

Планируется также повысить уровень уплаты ЕСВ со стороны фермеров. Причем семейным фермерским хозяйствам обещают даже "государственную финансовую помощь для компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

В этом году будет также продолжаться работа правительства по детенизации занятости и доходов. В частности, планом предусмотрено "проведение на постоянной основе информирования населения трудоспособного возраста с целью оформления занятости".

Как уже писал сайт "Сегодня", недавно Минсоцполитики обнародовало проект закона, который призван стимулировать ФОПов оформлять свои отношения с работодателями с помощью трудовых договоров. Как следствие, должны вырасти налоговые поступления в бюджет от ЕСВ и налога на прибыль.

Уменьшить неравенство, утвердить социальную справедливость

Однако правительство будет не только стимулировать украинцев больше работать, чтобы сократить процент бедности. Планируется также ряд мер по повышению благосостояния людей за счет социальных выплат.

Одно из направлений борьбы с бедностью звучит почти по-социалистически: "Уменьшение экономически необоснованного неравенства и содействие утверждению принципа социальной справедливости в системе распределения доходов". Но за этой формулировкой скрывается работа по изменению минимальных соцстандартов, в частности прожиточного минимума, пенсий и зарплат.

Судя по плану, правительство в нынешнем году намерено по крайней мере начать формировать прожиточный минимум по новой методике – с учетом опыта европейских стран.

Хотя, как мы писали ранее, стандарта ЕС относительного прожиточного минимума не существует. Потому что в большинстве европейских странах отсутствует само понятие "прожиточный минимум". Размер социального пособия в одних государствах был установлен много лет назад по согласованию с профсоюзами и регулярно индексируется на процент инфляции. В других размер социальных выплат высчитывается как процент от минимальной зарплаты и т.д. И лишь несколько европейских стран – как процент от потребительской корзины. Но при этом во всех странах рассчитывается "честная" потребительская корзина, которая включает от 300 до нескольких тысяч наименований и поэтому гораздо богаче, чем у нас.

В программе преодоления бедности на 2018 год правительство обязывалось приблизить прожиточный минимум к его фактическому размеру, но этого, как видим, не произошло. В 2019 году в Кабмине берут на себя обязательства "обработать предложения по внесению изменений в методологию определения прожиточного минимума" и организовать работу научно-общественной экспертизы, которая должна предложить новый набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для подсчета справедливого размера прожиточного минимума.

А вот приблизить минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму (по крайней мере к тому размеру, который считается сейчас) удалось. Такой пункт тоже содержался в программе правительства по преодолению бедности на 2018 год. В 2019 году планируется разработать отраслевые стандарты оплаты труда и продолжать поэтапное повышение оплаты труда бюджетникам и работникам разных отраслей экономики. Правда, какими темпами – не сообщается.

Что касается пенсионеров, то основным пунктом по повышению их доходов в 2019 году стоит индексация, которая запланирована с 1 марта. Кроме того, в нынешнем году планируется принять закон, который станет основанием для введения накопительной системы пенсионного страхования (очевидно, уже в последующие годы).

Также, согласно плану, уменьшить уровень бедности поможет развитие различных услуг в сельской местности. Например, интернетизация сел и доступ сельского населения к электронным сервисам, развитие передвижной торговли, приход профтехобразования и туристических услуг в украинскую "глубинку" и т. п.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.