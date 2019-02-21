По нищете ударят госпомощью и реестром вакансий: Кабмин утвердил преодоления бедности на 2019 год

Кабмин нацелен на селян, а эксперты говорят о поддержке инвесторов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

По нищете ударят госпомощью и реестром вакансий: Кабмин утвердил преодоления бедности на 2019 год Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d96/d98/5c6d96d980349.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d96/d98/5c6d96d980349.jpg 2019-02-21T07:38:00+02:00 Экономика Кабмин нацелен на селян, а эксперты говорят о поддержке инвесторов

Кабинет министров утвердил план по реализации стратегии преодоления бедности на этот год. В планах чиновников — запустить госреестр вакансий, субсидировать появление рабочих мест на предприятиях и трудоустроить сельское население. "Сегодня" изучила стратегию правительства.

Субсидии на работу

Министр соцполитки Андрей Рева на заседании подчеркнул, что есть два пути преодоления бедности:

"Первый — государство финансовые ресурсы раздает в виде разных социальных гарантий и льгот, превращая все населения в просителей. Второй — страна создает условия, чтобы люди могли работать".

Именно поэтому большая часть стратегии сосредоточена на трудоустройстве украинцев. В первую очередь предлагается выделять из бюджета деньги, чтобы полностью или частично оплатить создание новых рабочих мест на предприятиях. Такая схема может заработать уже через полгода, после принятия соответствующего закона. Правда, по мнению экономиста Александра Охрименко, такая схема вряд ли сработает в нынешних условиях.

"Подобный подход мог сработать у нас лет 50—60 назад. У такого субсидирования очень высокий риск погрязнуть в коррупции. Лучше не мешать рынку, создав условия, при которых и наши, и зарубежные инвесторы будут открывать новые, даже самые маленькие предприятия. В вопросе борьбы с бедностью скорее сработает такая стратегия", — говорит он.

Онлайн-реестр вакансий

До конца года чиновники планируют запустить государственный онлайн-реестр вакансий. Допуск к базе данных они хотят сделать свободным, а меняться вакансии будут в реальном времени. HR-эксперт Татьяна Пашкина предупреждает: реестр рискует не быть максимально эффективным.

"Непонятно, как собираются учесть вакансии черного рынка. Есть сайт службы занятости, куда работодатели подают сведения о своих вакансиях. Есть специальные сайты с сотнями тысяч вакансий, есть тематические группы в соцсетях, где люди ищут работу. Остается оцифровать вакансии, которые висят на столбах и остановках? У нас экономически активного населения — 18 млн. Из них штатных сотрудников — 8 млн. Мне понятна боль государства, которое пытается понять, где же эти 10 млн человек, и хотя бы в рамках вакансий одно совместить с другим. Но я не уверена, что создание реестра заметно улучшит возможность трудоустройства и преодоления бедности", — говорит Пашкина.

А вот идею составлять среднесрочные прогнозы о необходимости рабочей силы в разрезе регионов и профессий эксперт называет хорошей. Правда, по ее словам, есть риск, что полученные результаты не найдут нужного применения и останутся теоретическими выкладками на бумаге.

Особое внимание на молодежь и предприниматели в селах

Особое внимание в стратегии чиновники уделили трудоустройству молодежи, украинцев предпенсионного возраста и жителей сельской местности. Например, молодых людей хотят консультировать по интернету о популярных сегодня вакансиях — до конца года чиновники хотят провести такую работу с 80% безработной молодежи. Напомним, что, по последним данным Госстата, в прошлом году в Украине было примерно 700 тыс. безработных до 35 лет, а значит консультации должны получить 560 тыс. человек. Кроме того, Кабмин обещает стимулировать работодателей нанимать работников предпенсионного возраста и лиц с инвалидностью. Правда, здесь конкретных шагов стратегия пока не содержит. Наконец, жителям сельской местности хотят рассказывать о нюансах предпринимательской деятельности. Для этого правительство планирует проводить семинары и тренинги с участием иностранных экспертов и предпринимателей, которые уже открыли свое дело в селе.

Напомним, недавно стало известно, сколько в Украине безработных. По данным Госстата, в январе 2019 года число безработных выросло по сравнению с декабрем-2018.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.