Как реклама угадывает наши желания: эксперты раскрыли признаки того, что за вами следят

Сказали друзьям, что хотите приобрести определенную вещь, зашли в интернет, а реклама в сети уже предлагает купить именно этот товар. Знакомая ситуация? Как реклама угадывает наши желания и планы, и что скрывается за таким чудом, решили разобраться новости "Сегодня".

Шпионаж за людьми – уже давно не фантастика. Производители телефонов, поисковые системы, соцсети подслушивают разговоры, отслеживают местонахождение пользователей.

Наталья Бугаева, кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности:

"Можно сделать эксперимент: проговорить нечто о товаре, который обычно не покупаете. Например, спросить хотели бы его купить и какой. И посмотреть, будет ли что-либо появляться или нет".

Вы только скажете вслух, что хотите купить какую-то вещь, как реклама этого товара сама вас найдет. Студентка Алена лично убедилась, что ее подслушивают так называемые нейросети:

"Мы сидели вместе с друзьями в компании, речь зашла о новой купюре, которая вышла недавно – тысячная купюра. Буквально через 10 минут, начали листать ленту социальной сети и у меня начало несколько постов рекламных высвечиваться с этой же тысячной купюрой. Я думаю, что это не случайно".

Все, что вы говорите рядом с гаджетами, может записываться на камеру, или с помощью микрофона. Шпионят даже за частной перепиской пользователей. А информацию продают производителям различных товаров.

Максим Луночкин, совладелец общественной организации "Лаборатория цифровой безопасности":

"Программами, сервисами мы пользуемся бесплатно. Тогда возникает вопрос: на чем же эти компании зарабатывают? Конечно, они зарабатывают. Персональные данные – это такая валюта для многих компаний. Есть специализированные компании, которые массово скупают эти данные".

Под прицелом и контент в наших гаджетах. Недавно один из производителей телефонов признался: он имеет доступ к фотографиям пользователей. Свой шпионаж оправдал борьбой с детской порнографией. Специалист по рекламе в такие благородные намерения не верит. Рассказывает, как эта схема заработка может работать.

Анна Лесюк, специалист по рекламным исследованиям:

"Пользователь купил носки, носки модные, они ему нравятся, он сфотографировал эти носки и сохранил фотографию у себя в телефоне. Так вот информация об этой фотографии может попасть в руки производителя текстильных товаров. Производитель предложит к этим носкам шапочку и перчатки".

И помешать шпионам нельзя. Меньше обсуждайте личное в интернете и постоянно перезагружайте всю технику. Это поможет предотвратить кражу данных, так устройство часто перерегистрируется в сети. Впрочем, самый популярный способ защиты от шпионажа – это личный контроль собственного гаджета. Например, камеру можно заклеить, доступ к геолокации или микрофону позволять только программам проверенным. И только в момент их использования.

Стоит отметить, что охотятся не только с помощью телефонов, но даже через телевизоры. Поэтому новости "Сегодня" ранее разобрались в том, как обезопасить умное ТВ с доступом к интернету. Если устройство начало медленно работать – вероятно, оно поражено вирусом. Эксперты советуют немедленно нести технику в сервис. Впрочем, можно предупреждать атаки антивирусом.

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