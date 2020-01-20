Мошенники блокируют телевизоры украинцев: как обезопасить умное ТВ с доступом к интернету

Вымогать деньги с владельца или даже украсть его персональные данные можно даже с помощью умного телевизора

Поражают технику вирусом и требуют деньги за ее разблокировку – мошенники научились выводить из строя умные телевизоры, которые лишь недавно впервые получили антивирус. Как работает афера в Украине и можно защититься, разбирались новости "Сегодня".

Смотрел любимый фильм – и вдруг телевизор выключился. Владимир Кифорчук говорит: подумал, что из-за перепада напряжения сгорели платы. Впрочем, дело было в другом:

"Никакого запаха, ничего не перегорело, ничего такого не произошло. И когда я его включил была надпись, о том что устройство заблокировано и нужно отправить SMS с моего телефона на какой-то номер. Мне эта информация не понравилась, я понимал, что меня разводят", – рассказывает потерпевший.

Телевизор был на гарантии, поэтому мужчина отвез его в сервис. Впрочем, там Владимира ошарашили: устройство не подлежит бесплатному восстановлению и за ремонт придется выложить четыре тысячи гривен.

"Мне там сообщили, что поскольку Smart TV работает через интернет, а сеть – незащищенная, мое устройство просто заблокировали, чтобы получить мои персональные данные", – объясняет.

Эксперт по технической безопасности Александр Илюша отмечает: это распространенная практика выманивания денег. Технику блокируют вирусом, а за прекращение атак требуют вознаграждение. Впрочем, через интернет хакеры могут не только заблокировать гаджет.

"Могут внедрить свое программное обеспечение шпионское, и следить за тем, что показывает камера и что слышит микрофон. Перехватывать всю информацию, получить доступ и к личной информации жертвы и к финансовым средствам", – предупреждает специалист.

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Если устройство начало медленно работать – вероятно, оно поражено вирусом. Эксперты советуют немедленно нести технику в сервис. Впрочем, можно предупреждать атаки антивирусом. А еще ради профилактики пароли защиты домашнего модема следует менять раз в месяц.

"Домашнюю сеть можно разделить на сегменты, где компьютеры и ноутбуки будут в одной подсети, а Smart TV – в другой. Также можно сделать гостевую сеть, чтоб уменьшить риск проникновения злоумышленников внутрь сети. Вышеперечисленное обезопасит вашу сеть от проникновения злоумышленников", – добавляет эксперт по IT безопасности Денис Смирнов.

Разбить на отдельные сети домашнее покрытия могут представители провайдера, предоставляющего вам услуги интернета.

Напомним, также в начале января 2020 года хакеры атаковали миллионы смартфонов на Android. Несколько популярных приложений несли в себе троян, использующий несколько уязвимостей в системе безопасности старых версий Android.

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