Как считают "индекс оливье" в Украине: названы цены на Новый год-2020

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Разные эксперты считают традиционный предновогодний "индекс оливье" по-разному. Например, по версии новостей "Сегодня", если покупать продукты на рынке, окажется, что "индекс оливье" в этом году снизился, и притом весьма существенно. Если в прошлом году за 2 кг оливье насчитали 140 гривен, то в этом – только 119 грн, то есть дешевле на 21 грн, или на 15%.

А вот в "Институте аграрной экономики" подсчитали, что в этом году салат "Оливье" подорожал, по сравнению с прошлым годом, почти на 8%. 3 кг этого новогоднего салата, по подсчетам экспертов института, обойдется в нынешнем году в 140 грн, тогда как в прошлом – менее 129 грн. Для расчета брались такие ингредиенты: 0,5 кг колбасы – 58,5 грн, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 13,39 грн, 180 г майонеза – 10,8 грн. Еще 30,4 грн насчитали за лук, морковь, картошку и соленые огурцы.

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Сайт "Минфин" подсчитывает "индекс оливье" с 2017 года, ориентируясь на цены крупных сетевых магазинов. Их рецепт: 0,5 кг вареной молочной колбасы, 300 г картошки, 100 г моркови, 400 г зеленого горошка, 200 г консервированных огурцов и 200 г огурцов свежих, 4 яйца, 350 г майонеза. По расчетам портала, за год салат "Оливье" подорожал на 8,5%. Если в декабре 2018-го среднемесячная цена продуктов для этого блюда составляла 156,7 грн, то в декабре 2019-го – уже 170,04 грн.

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В среднем же, если сравнивать с предыдущими годами, подорожание продуктов питания, которые нужны для приготовления салата "Оливье", за 2019 год оказалось не таким уж существенным. В прежние годы изменение цены составляло 15%, 20% и больше процентов. Теперь же, как мы видим, по разным подсчетам – всего 7-8%, а по ценам рынка вообще обнаружилось снижение цен.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале – Индекс оливье: как подорожали продукты и сколько заплатим в этом году

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