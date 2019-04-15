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Как съездить в Европу за копейки: советы опытных путешественников

Сегодня, 15:59

Питаться можно в специальных супермаркетах, а жить – у добровольцев


Опытные путешественники умудряются найти в Европе бесплатное жилье, приобретать авиабилеты за два евро и крайне дешево питаться в поездках. О том, как им это удается, узнавали "Сегодня".

Путешественница Мария Себова побывала уже более чем в 30 странах. Девушка уверяет, что путешествует буквально за копейки, и рассказывает: на 200 евро можно посетить минимум пять европейских стран. Главное – купить билеты заранее. К слову, ранее эксперты назвали самые бюджетные города мира для однодневного путешествия.

"Идеальный период для покупки билета начиная – от 45 до 90 дней до поездки. Самые дешевые авиа во вторник. Я проверяла на себе. Более того, я заметила, что не только во вторник, а еще и и воскресенье опускаются цены", – рассказывает Мария.

Питаться за границей можно в социальных супермаркетах. Там продают готовую еду со скидками – в конце дня или срока годности.

"Салаты или всякие пасты готовые – можно разогреть и прямо там сесть и поесть", – рассказывает Мария.

Кроме того, есть уличная еда, которая стоит от одного евро.

С доступным жильем в Европе тоже нет проблем. Существуют специальные сайты, где частное жилье можно снять значительно дешевле, чем номер в отеле. А иногда можно пожить даже бесплатно.

"Есть социальная сеть для путешественников, где регистрируются разные люди, которые готовы ездить в гости к кому-то и принимать у себя гостей дома абсолютно бескорыстно", – отмечает Мария.

Кроме того, за небольшие суммы в Европе можно обновить гардероб. Прошлогодние коллекции брендовых вещей там продаются со скидкой. Но еще больше можно сэкономить на шопинге, если воспользоваться услугой "таксфри".

"Когда вы сделали покупку, продавец вам выдаст синий бланк, который вы заполняете самостоятельно: фамилия и имя, адрес проживания... И еще нужно указать метод получения денег", – делится опытом путешественник Андрей Буренок.

С этим документом в аэропорту перед возвращением на родину вам компенсируют 10% стоимости вещей. Андрей при этом советует не отрывать с вещей стики со штрихкодами – если это сделать, в компенсации могут отказать.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что начинать поиск билетов надо за 2-4 месяца до желаемой даты поездки. Если путешествие выпадает на сезон летних каникул или праздников, заняться его планированием надо за 3-5 месяцев.

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Тег цена, Европа, экономия, путешествие, поездка, путешествия

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Сегодня

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