Бюджетный отпуск в 2019 году: туристические секреты экономии на билетах и жилье

Билеты берем "открытой пастью", а лучшие скидки осенью

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Бюджетный отпуск в 2019 году: туристические секреты экономии на билетах и жилье Татьяна Негода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4cc/faa/5c94ccfaa63ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4cc/faa/5c94ccfaa63ed.jpg 2019-03-25T01:03:00+02:00 Украина Билеты берем "открытой пастью", а лучшие скидки осенью

Путешествовать — это не так дорого, как пишут на сайтах некоторых турагентств. Авиабилеты, отели, визы, досуг в путешествии, питание, связь — на всем этом есть способы сэкономить, правильно организовав траты. Иногда самые амбициозные планы вмещаются в очень скромный бюджет, уверяют наши эксперты — профессиональные путешественники. Достаточно знать основные правила организации бюджетных самостоятельных поездок, чтобы тарифы авиакомпаний перестали шокировать, а отпуск можно было планировать не раз, а хотя бы трижды в год.

Своими силами или через посредников

Иногда, конечно, есть смысл идти прямо к туроператору. Причин много: времени до отпуска мало, самому лень копаться, вылазка всего на неделю, и ничего не надо, кроме пляжа и all inclusive в стране, освоенной чартерами (Греция, Египет, Турция, Болгария, Черногория). Или планируется выезд с детьми, которые посетить более чем пару городов все равно не дадут.

"Но если в запасе 2—4 месяца до поездки, а продлится она от 10 дней, маршрутом стоит заняться самому, — говорит Юлия Шкурко, руководитель проекта по планированию индивидуальных путешествий MakeMyTrip. — Особенно когда хочется активного отдыха: посмотреть, взобраться, сплавиться, нырнуть. Это позволит сэкономить".

Практически всегда это удается на "немассовых" направлениях. Например — на "остров вечной весны" Тенерифе. Туроператоры предлагают 7 ночей без завтраков, но с пляжем за 670—1000 евро на одного (и не всегда с перелетом).

"А самостоятельно остров обойдется в 380—600 евро на 8—12 дней, — говорит Шкурко. — На Тенерифе везут на неделю за деньги, на которые там можно прожить вдвое дольше. Или сделать за ту же сумму маршрут с соседними Канарскими островами и памятками континентальной Испании", — объясняет она.

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Цена дешевых билетов

Начинать поиск билетов надо за 2—4 месяца до желаемой даты поездки. Если путешествие выпадает на сезон летних каникул или праздников, заняться его планированием надо за 3—5 месяцев.

"А если собрались на карнавал в Рио-де-Жанейро или цветение Сакуры в Японии, то и за 9—12, — советует Юлия Шкурко. — Пользуйтесь сайтами метапоисковиков вроде SkyScanner, Aviasales, сверьтесь с сайтами перевозчиков. Откажитесь от дневных перелетов и в выходные дни: они дороже. Пробуйте разные аэропорты вылета и прибытия: цена рейсов в пригородные аэропорты ниже, чем в главные".

Ошибка на пользу

Не бойтесь ошибочных тарифов.

"Иногда авиакомпании допускают ошибки топливного сбора (fuel dump), код-шеринга (одна авиакомпания неправильно считает стоимость рейса, выполняемого другой авиакомпанией по их соглашению о взаимной продаже билетов), или просто кто-то ввел неверные данные в систему", — объясняет Юлия Шкурко.

Цена такого билета существенно ниже даже акционных. Но, чтобы их отыскать, надо мониторить сайты авиакомпаний или ресурсы, следящие за акциями и подобными находками. Реагируйте молниеносно: ошибочные тарифы не бывают доступны дольше суток.

"Взвесьте риски: билеты, купленные по ошибочным тарифам, могут аннулировать (деньги вам вернут, но это может, к примеру, поломать весь ваш маршрут. — Ред.), — предупреждает Шкурко. — Такое происходит крайне редко и, как правило, в течение ближайших суток. Позже, при посадке на рейс, вопросов к пассажиру уже не возникнет".

Правило "открытой челюсти"

Оpen jaw — тариф на полет по незамкнутому круговому маршруту (разные пункты отправления/прибытия на пути туда/обратно). Для поиска таких тарифов Юлия советует пользоваться агрегаторами (поисковиками), составляющими сложные маршруты и комбинации нескольких направлений (kayak.com, momondo.ua). Так, перелет Милан — Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро — Рим может обойтись всего в 420 евро — при том, что средняя цена перелета из Италии в Аргентину и обратно — от 505 евро.

"Чаще всего такие тарифы формируются при вылете из стран Европы или с возвратом в Польшу, Венгрию", — говорит Юлия.

В обход

Владимир Каковкин, специалист по подбору дешевых туров и основатель ресурса Friends tours, тоже сторонник добираться до цели окольными путями.

"Хотите в Таиланд из Киева не за 14 000 грн, а раза в два дешевле — пробуйте забить в поиске рейсы с прилетом, например, в Милан, — подсказывает он. — Это значит, что в Киеве будет пересадка. Можно сойти, а можно, если стыковка долгая, успеть оставить чемоданы дома и налегке продолжить путь в Милан. Такие тарифы-сюрпризы проскакивают у всех авиакомпаний".

Сезон скидок

Он наступает осенью, когда все сходили летом в отпуск, финансово истощились и уже настроились на работу. Очень дешево летать в октябре-ноябре, в период массового затишья, говорит Владимир, и до отпускной новогодней кампании.

"Как правило, недорого вылетать с 15—20 декабря, а возвращаться — до 31 декабря. Все перелеты, захватывающие период 26 декабря — 15 января, будут самыми дорогими (туры тоже)", — рассказывает эксперт. Иногда билет на регулярный рейс стоит в 2—3 раза дороже, чем чартерный. "И даже дороже, чем весь турпакет со страховкой и проживанием, — делится опытом он. — Одна загвоздка: чтобы купить чартерный билет, надо иметь доступ к спецресурсам для профессионалов или обратиться к турагенту".

Многих волнует: есть ли смысл покупать туры на лето в феврале? Владимир Каковкин убежден: так можно выиграть до 40% стоимости тура.

"Если отель хороший, он для раннего бронирования может дать отличную скидку. А если среднего-бюджетного сегмента, можно не спешить, — объясняет он. — Всегда найдется альтернатива или горящее предложение повыгоднее".

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ТОП-5 сайтов, где искать дешевые авиабилеты

Юлия Шкурко, профессиональная путешественница, совершившая недавно кругосветное путешествие, предлагает свою подборку ресурсов для поиска выгодных предложений по авиаперелетам из Европы или Украины. У каждого свои сильные стороны и недостатки, и каким пользоваться, зависит от ситуации.

vandrouki.by — предлагает избранные варианты выгодных авиатарифов и маршрутов для вылетов из Украины. Хотя бывают предложения не только из Украины, но и из ближнего зарубежья. Также там дают информацию, как добраться до места вылета.

— предлагает избранные варианты выгодных авиатарифов и маршрутов для вылетов из Украины. Хотя бывают предложения не только из Украины, но и из ближнего зарубежья. Также там дают информацию, как добраться до места вылета. ua.pirates.travel — скромный поисковик (мало вариантов, в основном это переопубликованный материал), но в фокусе именно вылеты из Украины.

— скромный поисковик (мало вариантов, в основном это переопубликованный материал), но в фокусе именно вылеты из Украины. secretflying.com — оперативно, актуально, разнообразие предложений, вариантов и регионов вылета. Команда сайта генерирует предложения самостоятельно, что важно.

— оперативно, актуально, разнообразие предложений, вариантов и регионов вылета. Команда сайта генерирует предложения самостоятельно, что важно. fly4free.com — тоже работают оперативно, предложения всегда актуальны и охватывают множество регионов, бывают готовые комбинации. Есть возможность подключить уведомления на телефон или имейл. Контент авторский.

Автор проекта Lowcostavia рекомендует для поисков дешевых билетов лоукост-компаний в первую очередь поисковик kiwi.com. Из сотен подобных сайтов комбинации рейсов лоукостеров искать умеют единицы (другие перевозчики тоже не игнорируются). Есть функция поиска через несколько пунктов назначения MultiCity. А еще — сайт автоматически зарегистрирует пассажира на рейс и пришлет посадочный талон на почту. Еще одна изюминка ресурса — гарантия стыковки: если на маршруте несколько сегментов перелетов и один вдруг выпадет (отмена или опоздал рейс), Kiwi обещает компенсировать дополнительные траты (если билеты куплены через него) — например, купить билет на следующий рейс или вернуть полную стоимость всего заказа.

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Правила бюджетных путешествий

В аэропорту не спешим хватать такси. Узнать, чем можно доехать в город, стоит заранее — на сайтах аэропортов или на стойках turist information в зоне прибытия. В редких аэропортах не предусмотрен общественный транспорт в город. Например, в Тегеране или Бейруте. Тогда такси лучше искать в зале отправлений: туда таксисты подвозят пассажиров из города, и если их перехватить, возьмут раза в два дешевле, чем те, что подкарауливают прибывших на выходе. Можно пользоваться местными интернет-ресурсами и мобильными приложениями по поиску "совместного такси". Например, Ridesharing — сервис для тех, кто готов разделить стоимость бензина или ехать в складчину. В Европе также хорошо работают www.blablacar.com и www.carpooling.com. Задерживаясь в городе несколько дней, поинтересуйтесь проездными. Но арендовать велосипед будет даже дешевле или совсем бесплатно, как, например, в Бангкоке или Батуми. Иногда есть смысл арендовать автомобиль — это очень популярная услуга на Кипре, Крите, Сицилии. Тогда лучше заглянуть на поисковики www.budget.com и специальные локальные вроде www.carsharing.com.ua: заранее всегда дешевле.

Останавливаясь в городе на 2—3 дня, ищите место в центре. Тогда не придется тратиться на транспорт и терять время на дорогу. booking.com — не единый свет в окошке: аналогичных ресурсов множество, они могут предлагать акции и цены выгоднее. А еще существуют собственные локальные ресурсы бронирований в разных регионах, и там вариантов намного больше. Для Азии это — www.asiarooms.com, виллы и частные апартаменты в Испании лучше искать на www.atraveo.com. Контактировать с хозяевами жилья под аренду разных стран мира можно на airbnb.com или housetrip.it.

Ешьте там, где питаются местные. Блюда национальной кухни всегда стоят дешевле, чем иностранной. Так, к примеру, в Малайзии, местный наси лемак (рис с курицей и приправами) стоит 2 доллара, а итальянская пицца — 10 долларов. В странах Европы всегда дешевле покупать продукты и готовить самим. А вот в Азии нет, поэтому лучше следуйте за местными.

Тренд грядущий: туристы-одиночки и повальный лоукост

Эксперты британской индустрии отдыха дали глобальные прогнозы на развитие туризма в мире, сообщает издание The Telegraph. Все популярнее станет путешествовать без компаньона: в 2018 году 15% отдыхающих отправились в отпуск именно так, притом что в 2011 году количество соло-туристов не превышало 6%. Три четверти любителей индивидуальных поездок (среди них львиная доля 35—44-летних) заявили, что такое путешествие оставляет им большую свободу для действий.

Изменится и схема работы тех, кто для нас поездки организует. Так, уже в ближайшие годы количество лоукостеров будет расти, и их влияние на пассажиропоток — тоже. Поэтому многие перевозчики со временем начнут перебирать на себя функции туроператоров. Уже сегодня лоукостеры успешно играют на поле турагентств — предлагают к билету размещение, авто в аренду или трансфер до отеля. В будущем они будут захватывать сектор туроператоров активнее. Нам это на руку: по мнению британских специалистов, у авиакомпаний лучшая финансовая защита и потенциально более низкие тарифы в предлагаемых отелях.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Также смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

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АВТОР: Татьяна Негода Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.