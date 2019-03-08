Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Как стильно одеться на 1000 гривен: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 14:07

Весенние обновки могут не ударить по карману украинцев

Как стильно одеться на 1000 гривен: эксперимент "Сегодня" Экономика Весенние обновки могут не ударить по карману украинцев

Одна из самых актуальных весенних тем – обновление гардероба. "Сегодня" узнавали, что делать, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен. Для этого съемочная группа решила провести эксперимент и попробовать стильно одеться на 1000 гривен.

Известная радиоведущая Мария Виноградова – сама себе стилист. Она уверяет, что быть в тренде можно, не тратя на одежду бешеные денег. 

"Что касается футболок, джинсов, летних платьев – мне кажется, это должно быть только бюджетно. Я в принципе не считаю, что вещи нужно покупать за сумасшедшие деньги", – говорит Мария.

Поэтому девушка соглашается на эксперимент "Сегодня" – обновить гардероб к весне на 1000 гривен. Поиски начинаем в магазине дизайнерских вещей прошлогодних коллекций. Даже обувь удалось найти за 150 гривен. Причем эта пара раньше стоила... 25 евро! Конечно, эта обувь сделана в Китае, но носить ее вполне можно. 

Читайте также

В итоге на 1000 гривен удалось купить футболки, комбинезон, боди и босоножки. Получившийся лук положительно оценили и профессиональные стилисты. Правда, они предостерегают: чтобы выглядеть стильно, нужно смотреть не только на цену, но и на качество товаров.

"Найти шмотку за сотку – это всегда интересно. Но тут суть в том, чтобы не зайти и просто что‑то купить. Вещь или обувь должна быть, в первую очередь, удобная и в меру качественная", – отмечает персональная стилистка Анна Толмачева.

Напомним, ранее "Сегодня" узнали, как дешево повторить образы звезд. Вещи для эксперимента искали в столичном секонд-хенде.

Также мы разбирались, почему почти вся одежда в Украине импортная и зачем украинские производители текстиля, одежды и обуви просят помощи у государства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег цены, покупки, экономия, одежда, гардероб, вещи

Вы сейчас просматриваете новость " Как стильно одеться на 1000 гривен: эксперимент "Сегодня"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На чем украинцы экономят больше всего: появились результаты опроса

27 февраля, 17:46

В январе 2019 года украинцы больше экономили, чем в марте 2014-го

Украинцы массово жалуются на химчистку: как защититься

27 февраля, 08:12

Вещи портят и отказываются выплачивать компенсации

Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек

8 февраля, 08:12

Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить на возврате средств на карточку

Жизнь в стиле эко: как перейти на осознанное потребление

22 января, 10:25

Украинцы перенимают привычки в стиле эко и выступают за ответственное потребление

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

Медведев внезапно заговорил о диалоге с Украиной

Синоптики рассказали, какой буде весна в этом году

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Порошенко назвал численность украинской армии
Загрузка...

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Сегодня, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

Вчера, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Повышение пенсий в Украине: сколько прибавят пенсионерам с 01.03

Что мужчинам нельзя знать о женщинах