Как стильно одеться на 1000 гривен: эксперимент "Сегодня"

Весенние обновки могут не ударить по карману украинцев

Как стильно одеться на 1000 гривен: эксперимент "Сегодня" 2019-03-08T14:07:00+02:00 Экономика Весенние обновки могут не ударить по карману украинцев

Одна из самых актуальных весенних тем – обновление гардероба. "Сегодня" узнавали, что делать, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен. Для этого съемочная группа решила провести эксперимент и попробовать стильно одеться на 1000 гривен.

Известная радиоведущая Мария Виноградова – сама себе стилист. Она уверяет, что быть в тренде можно, не тратя на одежду бешеные денег.

"Что касается футболок, джинсов, летних платьев – мне кажется, это должно быть только бюджетно. Я в принципе не считаю, что вещи нужно покупать за сумасшедшие деньги", – говорит Мария.

Поэтому девушка соглашается на эксперимент "Сегодня" – обновить гардероб к весне на 1000 гривен. Поиски начинаем в магазине дизайнерских вещей прошлогодних коллекций. Даже обувь удалось найти за 150 гривен. Причем эта пара раньше стоила... 25 евро! Конечно, эта обувь сделана в Китае, но носить ее вполне можно.

В итоге на 1000 гривен удалось купить футболки, комбинезон, боди и босоножки. Получившийся лук положительно оценили и профессиональные стилисты. Правда, они предостерегают: чтобы выглядеть стильно, нужно смотреть не только на цену, но и на качество товаров.

"Найти шмотку за сотку – это всегда интересно. Но тут суть в том, чтобы не зайти и просто что‑то купить. Вещь или обувь должна быть, в первую очередь, удобная и в меру качественная", – отмечает персональная стилистка Анна Толмачева.

Напомним, ранее "Сегодня" узнали, как дешево повторить образы звезд. Вещи для эксперимента искали в столичном секонд-хенде.

Также мы разбирались, почему почти вся одежда в Украине импортная и зачем украинские производители текстиля, одежды и обуви просят помощи у государства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как стильно одеться на 1000 гривен: эксперимент "Сегодня"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.