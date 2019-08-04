В НБУ отмечают, что заграничные зарплаты украинцев растут, а вот число трудовых мигрантов – не очень

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Суммы переводов растут: как трудовые мигранты влияют на курс доллара Александра Романюк https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5 2019-08-04T07:51:00+03:00 Экономика В НБУ отмечают, что заграничные зарплаты украинцев растут, а вот число трудовых мигрантов – не очень

Необычайно низкий курс доллара, который мы наблюдали в июле, эксперты связывают с активным выпуском Минфином государственных ценных бумаг, которые, ввиду высокой доходности, пользуются большим спросом у внешних инвесторов. Мол, именно покупатели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) насытили украинский рынок долларами. Между тем, в нынешнем году растут поступления долларов в страну и из других источников.

Зарплаты заробитчан или ОВГЗ?

В последние годы денежные переводы от трудовых мигрантов выступают одним из самых существенных каналов поступления валюты в страну. Причем они существенно превышают суммы инвестиций. Так, в 2018 году денежные переводы от трудовых мигрантов в Украину, по данным МВФ, составили почти 11,5 млрд долларов. В то же время общая сумма внешних государственных заимствований составила менее 4 млрд долл. (103 млрд грн)

В 2019 году объем денежных переводов в Украину только за первый квартал (последние данные) составил 3 млрд долл. – на 18% больше аналогичного периода прошлого года. И суммы этих поступлений, согласно статистике, каждый следующий квартал больше предыдущего. Даже если допустить, что итоги первого полугодия на 18% будут больше аналогичного периода прошлого года, получится, что в качестве денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину зашло уже свыше 6,2 млрд долларов. В то же время, как сообщило на минувшей неделе Министерство финансов, инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа с начала 2019 года (то есть по итогам почти 7 месяцев) составляют только 2 млрд долларов (51 млрд грн).

Влияют ли растущие объемы денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину на курс доллара? Эксперты считают, что такое влияние несомненно.

"Продажа гривневых ОВГЗ, конечно, влияет на курс доллара. Но больше влияют поступления денег от трудовых мигрантов. Потому что этих поступлений гораздо больше, чем инвестиций в ОВГЗ", – считает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак подтверждает: курс доллара держится на минимальном уровне в том числе от активного поступления денег от трудовых мигрантов. Однако он не считает, что этот фактор стал решающим в чрезмерном укреплении гривни.

"Деньги от трудовых мигрантов поступали в Украину и в прошлом году. Найбанк оценил эти перетоки приблизительно в 12 млрд долларов. А вот таких "бешеных" денег на ОВГЗ, как сейчас, в прошлом году не было. То есть, когда мы говорим о том, что повлияло, мы должны понять, что изменилось. Вообще, больше всего валюты приходит в страну от экспорта товаров. А потом уже – деньги от трудовых мигрантов и от покупки ОВГЗ. Также нужно учитывать суммы, которые вытекают из страны. Но при этом, когда говорят об изменениях, ищут в первую очередь тот фактор, который изменился в последнее время. Так вот увеличение притока денег под ОВГЗ – это и есть изменения", – говорит он.

По информации Министерства финансов, с начала 2019 года инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ выросли в 8 раз! Правда, практически равноценную сумму – свыше 2 млрд долларов – Нацбанк выкупил для пополнения золотовалютных резервов и выплат по госдолгу.

Хорошо работаем!

Когда говорят о деньгах от трудовых мигрантов, большинство читателей наверняка представляют себе украинцев, которые выехали в Польшу или другую европейскую страну на заработки и шлют сюда зарплаты своим семьям. Однако это не совсем так. Те, кто работает за рубежом, предпочитают передавать деньги в Украину неофициальными путями – через знакомых, водителей или привозя их лично. Официальными же путями поступает в Украину преимущественно зарплата тех украинцев, которые физически продолжают находиться в Украине, но работают удаленно на заграничного работодателя. Например, таких много в сфере IT-технологий, среди копирайтеров и т.п.

Раньше в Нацбанке прогнозировали сокращение трудовой миграции из Украины и, соответственно, суммы денежных поступлений от "заробитчан". Так, в отчете о финансовой стойкости за июнь НБУ отмечает, что динамика оплаты труда, полученной из-за границы, уменьшилась с 34-35% в 2017 году до 12,8% во втором полугодии 2018-го.

"Это обусловлено снижением интенсивности трудовой миграции. В частности, в прошлом году была затруднена для работодателей процедура устройства иностранцев на работу в Польше… Поэтому там уменьшилось количество зарегистрированных деклараций о поручении работ иностранцам. В то же время упрощаются условия трудоустройства иностранцев в других странах Европы. Однако, вероятно, рост числа трудовых мигрантов из Украины в дальнейшем будет замедляться из-за замедления экономик в ЕС и уменьшения дифференциала между украинским и европейским уровнями зарплат", – считают в Нацбанке.

Однако в то же время в НБУ отмечают, что прирост переводов из-за рубежа связан с увеличением сумм оплаты труда тех специалистов, которые физически находятся в Украине, но выполняют работы для иностранных работодателей.

"В структуре денежных переводов продолжают расти поступления по оплате труда. Это, среди прочих факторов, может объясняться расширением аутсорсинговых услуг ИТ-специалистами", – отмечают в НБУ. И прогнозируют: "Денежные переводы от трудовых мигрантов будут расти в 2019-2021 годах благодаря повышению их доходов за границей. В то же время количество трудовых мигрантов будет оставаться почти неизменным вследствие конвергенции заработных плат и насыщения рынка труда".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, на что трудовые мигранты тратят заработанное.

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