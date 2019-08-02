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Доллару не дали упасть ниже 25 грн: удержит ли он позиции Александра Романюк https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B 2019-08-02T07:51:00+03:00 Экономика Эксперты считают причиной "аномального" укрепления гривни несогласованность действий Минфина и НБУ

Резкий и неожиданный для многих обвал курса доллара прекратился. Достигнув в последний день июля отметки 25,02 грн по официальному курсу, в первый день августа доллар резко подорожал и на межбанке, и в обменных пунктах. Что дало основания Нацбанку установить на 2 августа официальный курс на 33 копейки выше прежнего – 25,35 грн за доллар. Но будет ли это началом повышения курса доллара? Не продолжит ли гривня через пару дней снова укрепляться?

"Аномальные" рекорды гривни

В июле поведение гривни удивляло и даже испугало некоторых экспертов. За последний месяц доллар потерял в цене больше 1 грн – с 1 по 31 июля официальный курс опустился с 26,18 до 25,08 грн. А в первый день августа гривня отвоевала у доллара еще 5 копеек (25,02 грн). Таких низких значений американской валюты в Украине не видели с августа 2016 года.

Но если официальный курс только приблизился к психологической отметке в 25 грн, то в рознице доллар давно уже покупался по курсу ниже 25 грн.

Евро-валюта тоже ставила рекорды "дешевизны", причем значительно опережая доллар по скорости падения. За июнь евро потеряла в цене почти 2 грн, ее официальный курс снизился за месяц с 29,76 до 27,9 грн. Последний раз по такой цене евро можно было купить в январе 2017-го. А сегодня НБУ повысил официальный курс евро с 27,9 до 27,98 грн.

Многие эксперты называют ситуацию с курсом валют аномальной.

"Ситуация, действительно, уже стала слегка аномальной. Если предыдущие движения гривни были недалеки от традиционных сезонных трендов, то сейчас нацвалюта сошла с привычной тропинки", – прокомментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Я считаю, что укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту", – написал финансист Роман Сульжик.

Эксперты в один голос говорят, что "аномально низкий" курс доллара связан с активной продажей государственных облигаций, которые покупают в основном нерезиденты. На минувшей неделе Минфин в результате аукциона привлек в страну порядка 200 млн долларов, в последний день июля – почти 700 млн. А всего, по оценкам экспертов, на руках у зарубежных покупателей находятся украинские облигации уже на сумму 3-3,5 млрд долларов.

Глава министерства финансов Оксана Маркарова отбрасывает обвинения, говоря, что Минфин проводит размещения согласно графику. И, в свою очередь, напоминает, что поддерживать курс – задача Нацбанка.

Нацбанку, впрочем, чрезмерное укрепление гривни выгодно. В такие периоды он получает возможность выгодно купить валюту для выплаты очередных долгов по кредитам.

"Я считаю, что причина излишнего укрепления гривни – в том, что не скоординированы действия Министерства финансов и Национального банка. Каждый из них работает в рамках своих установок, не координируя свои действия, и то приводит к таким диссонансам. Вторая причина – аномально высокая ставка по гривневым ОВГЗ. Доллар ослаб, а гривня укрепилась вследствие того, что Министерство финансов разместило 5-10-летние ОВГЗ, доходность по которым достигала 17% в гривне. При более-менее стабильной национальной валюте подобная доходность для иностранных инвесторов оказалась очень привлекательной, и у нас, по разным оценкам, до 3 млрд долларов инвестиций вошло именно для покупки ОВГЗ. То есть иностранцы заводили валюту, продавали ее на межбанке и покупали ОВГЗ. При этом Нацбанк с начала года выкупил порядка 2,5 млрд долларов, то есть достаточно активно работал. Сейчас Минфин и НБУ должны сесть и договориться. Если договорятся – ситуация будет исправляться", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

Плюсы и минусы для экономики

Неожиданно дешевый доллар стал приятным сюрпризом для многих украинцев, которые проводят летний отпуск за рубежом. Эксперты говорят, что в выигрыше оказались и импортеры, которые решили воспользоваться ситуацией (хотя, по их словам, массовые закупки импортных товаров начинаются осенью).

Тем не менее в излишнем укреплении гривни есть и минусы для экономики.

"Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать, или когда мы существенно изменили инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций. Это результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения гривни", – говорит Сергей Фурса.

"Сильная гривня уже создает проблемы для экспортеров, так как наше зерно, руда и т. д. становятся на рынке слишком дорогими", – констатирует руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин.

Некоторые опасаются, что излишнее укрепление гривни летом приведет к чрезмерным скачкам курса осенью и зимой. Напомним, в бюджете на этот год заложен курс доллара 29,4 грн (на конец года). Среднегодовой курс разными экспертными организациями прогнозировался в интервале 27,4 – 31 грн за доллар.

Впрочем, в минувшем году реальный курс также оказался намного ниже того, что закладывался в бюджет (27,69 грн на конец года вместо 30,1 грн).

"В принципе, стабильный курс гривни – не плохо для экономики. Плохо – неэффективное планирование, от которого отталкивались внешние и внутренние инвесторы и украинский бизнес. Для украинского бизнеса, который работает в украинской валюте, крепкая гривня – это не есть проблема. Украина сегодня является импортером энергоресурсов. Для производителей продукции с импортной составляющей (например, мы импортируем порядка 70% моторного топлива, газ) крепкая гривня – это плюс, потому что себестоимость будет снижаться. А вот доходы экспортеров в гривне будут снижаться. Соответственно, будут снижаться поступления в бюджет и их прибыль. И это отразится в целом на экономической системе", – считает Анатолий Амелин.

Прогнозы на август

В соответствии с "графиком" сезонных колебаний, в августе доллар традиционно начинает расти в цене. И этот год, по мнению экспертов, не станет исключением. Однако они сомневаются в том, что стабильный рост курса доллара начнется прямо с первых чисел августа.

Так, руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин высказал мнение, что тренд изменится примерно с середины августа. Такого же мнения придерживается и директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Как правило, в августе начинается девальвация. И она начнется со второй половины августа. Потому что бизнес, импортеры, как правило, начинает скупать валюту ближе к осени", – говорит Александр Охрименко.

Однако резких скачков курса эксперты не прогнозируют.

"В ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн. Осенью – до 27, 27,5 грн, но не до 30 грн", – считает Александр Охрименко.

А по мнению аналитиков FOREX CLUB, в августе курс доллара будет в границах 24,75–25,75 грн. На осень же большинство опрошенных нами экспертов прогнозируют курс 27-28 грн/доллар.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что средняя зарплата в Украине превысила 100 долларов.

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