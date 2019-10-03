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Как заставить страну поверить в чушь: четвертая часть спецрепортажа "По следам мифов о "Роттердам+"

3 октября, 18:53

Журналисты выясняли, как в Украине, очерняя формулу «Роттердам+», заключают сомнительные контракты

Канал "Украина" продолжает цикл "По следам мифов о "Роттердам+". В первой части сенсационного расследования журналисты раскрыли суть информационной войны против прозрачного формирования цен на энергорынке.

Журналисты программы рассказали, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз.

Вторая часть расследования была посвящена тому, как в Украине, очерняя прозрачную формулу "Роттердам+", заключают сомнительные контракты на поставки угля.

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В третьей части расследования рассказывалось о жизни работников государственных шахт, которые, несмотря на свой тяжелый, героический труд, часто вынуждены жить в долг. Эксперты высказывали мнение, что проблем в угольной отрасли были связаны с механизмом закупки угля для государственному "Центрэнерго".

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Четвертая часть расследования журналисты искали ответы на вопрос – кто и зачем совершает действия, которые, по мнению экспертов, являются попыткой уничтожить гиганта украинской тепловой энергетики – государственную компанию "Центрэнерго".

Смотрите сегодня, 3 октября, в 23:30 на канале "Украина" сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам мифов о "Роттердаме+". Миф четвертый".

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расследование схема энергорынок Роттердам+

Источник: Сегодня

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