Формула "Роттердам+" была важным шагом к энергорынку – эксперты

Билеты на футбол, пополнение счета мобильного телефона и даже теплые носки зимой — такие подарки получают европейцы от поставщиков электроэнергии. После реформы энергетического рынка в западных странах компании, которые продают киловатты, борются за каждого потребителя.

В Украине рынок электроэнергии работает без малого два месяца. Почему для нас он был необходимостью? И как впоследствии изменит статус украинцев? Это выясняли корреспонденты "Сегодня"

К началу отопительного сезона подарки от поставщика электроэнергии получают, в частности, в Нидерландах. К примеру, Валерия Винарская, которая живет в Роттердаме, получила двухзонный счетчик. Теперь для нее киловатты ночью — вдвое дешевле.

"Потребителю стало жить легче и веселее. А сейчас компаний много. Каждая компания нас завлекает. Кто-то подарки дает, кто-то цены занижает. Людям нравится, они могут выбрать, они ищут что-то и, конечно, цены сильно упали", – говорит жительница Нидерландов Валерия Винарская.

Для европейцев презенты от энергокомпаний — обычное дело. Они конкурируют за потребителя, поэтому пытаются завоевать его симпатию. Нидерланды этот путь прошли десять лет назад, другие европейские страны – еще в 90-х годах. Получили выбор, качество и даже некоторое снижение тарифов.

"Эти механизмы способствуют падению цен", – говорит Генеральный директор консалтинговой компании Кшиштоф Рогульски.

Компания Кшиштофа Рогульского помогала запускать энергорынок в Европе. Генеральный директор рассказывает о примере соседней Польши. Там цена на электроэнергию упала почти вдвое по сравнению с теми временами, когда цену устанавливали "сверху".

"Рынки всегда сглаживают цены. Не сидело пятеро умных людей, которые говорили: давайте установим такой-то тариф. Был спрос и было предложение", – подчеркивает Генеральный директор консалтинговой компании Кшиштоф Рогульски.

Украина с проведением энергореформы затягивала до 2017 года. Только тогда парламент принял закон, который позволил с 1 июля этого года запустить рынок электроэнергии и в нашей стране. До этого десятилетиями цены на электроэнергию в Украине устанавливали вручную.

"Это всегда зависимость от прихоти конкретной политической системы власти. То есть она может в ручном режиме устанавливать цены, одним – одни, другим – другие. Это неправильно. В Европе этого не понимают", – говорит эксперт по вопросам энергетики Андрей Бузаров.

Поэтому и одним из условий вступления Украины в Евросоюз была реформа энергорынка. Эксперты уверены: лучшим переходным этапом к рынку стало введение так называемой формулы "Роттердам+". Иначе мы еще несколько лет жили бы в условиях искусственно заниженных цен на топливо.

"Это происходило в условиях после сложных 14-15 лет, когда Украина фактически упала в яму дефицита угля. И на рынке электроэнергии возникала кризисная ситуация. Если бы не приняли формулу "Роттердам+", если бы ее не было, мы бы просто столкнулись с ситуацией остановки блоков тепловых электростанций в Украине", – говорит эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

Путь к энергетическому рынку европейского образца не может быть быстрым.

"Мы только сейчас учимся работать в условиях нового энергорынка, самое главное, чтобы государство не мешало", – считает эксперт по вопросам энергетики Андрей Бузаров.

Главный результат, который впоследствии сможет ощутить на себе каждый украинец, уверяют эксперты – это существенное изменение отношения к себе. Ведь в рыночных механизмах главный – покупатель! И тогда из потребителя мы превратимся в клиентов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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