Какая свинина лучше – с рынка или из супермаркета: эксперимент "Сегодня"

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Мясо среди украинских потребителей теряет популярность из-за высоких цен. Но сейчас цена на свинину начала падать, хотя фермеры и говорят, что это ослабление – сезонное. Причем на рынках и в сетевых магазинах стоимость мяса уже различается где-то на 10%. Учитывая это, новости "Сегодня" решили сравнить, какая свинина вкуснее: с рынка или из супермаркета.



Мнения простых украинцев по этому вопросу разнятся. Кто-то предпочитает мясо из супермаркетов, кто-то покупает свинину только на рынке. Вторые утверждают, что на рынке мясо дешевле и при этом более свежее.

Продавщица Валентина хвалит продукцию, произведенную в Черкасской области, рассказывая том, что товар, который она продает – разделанная туша одного поросенка. Говорит, что тушу привезли сегодня, сразу разделали и продают. Хороший кусок свиной вырезки в 600 грамм на рынке обходится в 96 гривен.

А вот коллеги Валентины, работающие в магазинах, уверены – в супермаркете вырезка лучше. За счет обвалки мяса, вырезка становится менее жирной, чем рыночная – на ней почти не остается сала.

Менеджер по закупкам Владимир Онищук добавляет, что их продукция – от проверенных фермеров:

"Конечно, мясо качественнее у нас. Потому что у нас осуществляется контроль приема продукции его хранение".

450 граммов свиной вырезки из супермаркета обошлись корреспонденту "Сегодня" в 70 гривен.

Но чтобы выяснить, какая свинина действительно вкуснее, мы отправились к шеф-повару. Тот сразу же отгадал, где свинина с рынка, а где из магазина. Говорит, выдает цвет. Это может означать, что одну свинью кормили лучше. Для чистоты эксперимента повар предлагает приготовить из обоих кусков мяса по стейку. Из специй будет только соль.

Во время проведения эксперимента оказалось, что свинина из супермаркета белеет при обжарке. А та, что с рынка, – становится более румяной. На вкус же рыночная свинина более мягкая и сочная, даже после доведения мяса до готовности в духовке. Вырезка из супермаркета оказалась более жесткой и с резким запахом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, сколько мяса едят украинцы. Оказалось, что за последние пять лет украинцы стали питаться здоровее, при этом ежемесячно каждый житель страны в среднем съедает 4,4 килограмма мяса.

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