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Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы

15 июля, 08:14

Страховка за границей действует не во всех случаях, так что приходится рассчитывать и на себя


В стоимость путешествия турфирмы включают медстраховку. Туристы платят за нее, покупая путевку. 

"Страховые программы покрывают такие расходы как экстренно-лабораторная и стационарная медицинская помощь. Это оплата врачей, оказанной помощи в медицинском учреждении, лекарств", - объясняет менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.

Но наличие полиса не гарантирует, что все все медицинские услуги будут бесплатными. Как правило, туристу придется оплатить треть стоимости помощи. Кроме того, некоторые виды лечения страховые компании не покрывают вообще.

"Не входят в страховку лечение стоматологических, гинекологических, урологических, хронических заболеваний. А также травмы, возникнувшие при алкогольном опьянение и во время спортивных занятий", – говорит менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.

Поэтому турагентства советуют своим клиентам брать в путешествие аптечку. Минимальный набор препаратов обойдется минимум в 300 грн, подсчитала фармацевт Елена Коновал.

"Это перекись, зеленка, бинт, вата и пластырь. А также обезболивающие и жаропонижающие препараты", – рассказывает заведующая аптеки Елена Коновал.

Также стоит взять ферментный препарат, который поможет пищеварению, сорбенты, противоаллергическое средство, препараты против укусов, таблетки от укачивания, солнцезащитные и противоожоговые средства.

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"Если мы едем в горы, или собираемся заняться каким-то активным отдыхом, я считаю, обязательно нужно что-то из мазей. Любой удар, любой ушиб нужно будет снять", – добавляет заведующая аптеки.

Такая аптечка должна быть и у туриста-одиночки, считает опытная путешественница Вера Спиридончева. Сейчас девушка в Нью-Йорке. Многие из доступных украинцам лекарств в Америке без рецепта нельзя будет достать.

"Не в каждой стране вам могут продать то, что у нас является вообще абсолютно простым лекарством", – говорит путешественница Вера Спиридончева.

Путешественница также советует в аптечку положить термометр. Но не ртутный, а электронный. Чтобы не разбился в поездке.

Напомним, а в Украине совсем скоро в людных местах могут появиться дефибрилляторы и публичные аптечки со всем необходимым для предоставления первой медпомощи. Об этом идет речь в проекте приказа Минздрава, который недавно был вынесен на обсуждение.

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Тег страховка, медстраховка, аптечка, медикаменты, аптечки, препараты, обезболивающие, медицинская страховка

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