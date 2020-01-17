Больницы и поликлиники получат деньги на процедуры от Национальной службы здоровья

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В апреле 2020 года в Украине впервые заработает Программа медицинских гарантий – с этого месяца принцип "деньги следуют за пациентом" будет функционировать на всех уровнях медицинской помощи. В связи с этим на официальном сайте Министерства здравоохранения (МОЗ) обновился список бесплатных медицинских услуг.

Так, выделены пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу. Это:

лечение острого инфаркта миокарда;

лечение острого мозгового инсульта;

родовая помощь;

неонатальная помощь;

эндоскопические обследования для ранней диагностики онкологии.

При этом больница или поликлиника, которая хочет оказывать приоритетные услуги и заключить договор с НСЗУ, должна соответствовать перечню требований для таких услуг.

"В медицинскую помощь при инсульте/инфаркте входит: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде", – объяснили в МОЗ.

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Гарантированный пакет медуслуг при родах будет включать физиологические роды, ургентное и плановое кесарево сечение, мониторинг состояния роженицы и ребенка, обезболивание, лабораторные и инструментальные обследования, интенсивную терапию в случае возникновения осложнений, реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных, вакцинацию, метаболический скрининг у новорожденных и консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции. Также будет предоставляться другая медицинская помощь преждевременно рожденным и/или больным новорожденным в неонатальном периоде.

В тренде Какие медуслуги станут бесплатными с апреля-2020: пять видов помощи

Для снижения тенденций заболевания раком, Минздрав начнет проводить бесплатные эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.В гарантированный пакет бесплатных обследований входит: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

В МОЗ напомнили, чтобы пройти исследования, нужно иметь направление от семейного врача.

Подробнее о том, какие изменения ждут медицину в 2020 году, читайте на сайте "Сегодня" – Медуслуги будут бесплатными, но есть сложности: медицинская реформа в 2020 году.

Также новости "Сегодня" рассказывали о сложностях с медреформой в стране. Подробности – в сюжете:

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