Медуслуги будут бесплатными, но есть сложности: медицинская реформа в 2020 году

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Врач сможет выставить пациенту счет, если записаться к нему "неправильно". В 2020 году в Украине стартует второй этап медицинской реформы. Она уже работает на первичном уровне и охватывает услуги семейного врача, терапевта и педиатра. Теперь настала очередь специализированной и высокоспециализированной медицины.

Что изменится в медицинском обслуживании в 2020 году, разбирался сайт "Сегодня".

Запуск программы медицинских гарантий

Уже в апреле в Украине впервые заработает Программа медицинских гарантий. Она включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Это означает, что в апреле 2020 года принцип "деньги следуют за пациентом" заработает на всех уровнях медицинской помощи. Деньги за оказанные пациентам медуслуги будет перечислять больницам Национальная служба здоровья Украины. Так уже работает первичный уровень – услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров.

Для пациента это означает, что медуслуги он уже оплатил налогами, а государство перечисляет деньги в больницу напрямую.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Но не все услуги будут бесплатными. Например, останется платной стоматология (кроме экстренных случаев), а также косметологические процедуры, массаж и некоторые другие. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

Пациентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы получать медицинские услуги бесплатно. Если человек придет к врачу вторички (например, к хирургу) сам, без направления, то больница имеет право выставить ему счет за консультацию. Чтобы прийти бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация. Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях. Декларация с 2020 года становится доступом к бесплатной медицине. Для получения экстренной помощи декларация не нужна.

Больше доступных лекарств

Финансирование программы "Доступные лекарства" увеличат вдвое. Также в программу с 1 апреля 2020 добавят больше инсулина. Сегодняшняя редакция Реестра лекарственных средств от 15 августа 2019 года содержит 254 препарата, подлежащих реимбурсации, то есть возмещению (полному или частичному) для населения: 195 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 препаратов для лечения диабета второго типа, 14 препаратов для лечения бронхиальной астмы.

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/ Фото: Pixabay

Из них 78 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой.

"В 2020 году расширится программа "Доступные лекарства", в финансовом плане ее сумма увеличена вдвое, а также с 1 апреля в перечень будут включены инсулины. В регионах есть недостаток средств на приобретение инсулинов, а в следующем году (в 2020-м. – Ред.) его не будет", – заявляла недавно министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Электронные медкарты и направления

В 2020 году в Украине должна полноценно заработать электронная медкарта. В тестовом режиме ее запустили еще в марте 2019-го. Ее наполняли врачи первички и к ней не было доступа у пациента. С 2020 года е-карта станет доступной для специализированных врачей и для самих украинцев. В медицинских информационных системах появятся кабинеты пациента, где можно будет просмотреть записи врачей.

На основе электронной медкарты появятся электронные направления. Во время визита пациента к своему семейному врачу доктор сможет сразу записать на прием к любому специализированному врачу. Только через направление визит к специализированному врачу будет бесплатным..

Фото: пресс-служба Национальной службы здоровья Украины

Также в 2020 году должны появиться электронные больничные. Хотя их обещали внедрить и в 2019-м, это оказалось сложнее, чем думали в Минздраве. Из-за неопределенности получилось так, что в Украине закончились бланки листков нетрудоспособности и украинцы не смогли получить больничные выплаты.

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В Министерстве социальной политики решили взять этот вопрос под свой контроль.

"Планируем до апреля 2020 года внедрить электронный больничный, что позволит государству сэкономить от 1 до 4 млрд гривен", – сообщил министр соцполитики Олег Коваль.

Кроме того, в Минздраве планируют отменить часть медсправок. Среди них могут быть справки об эпидемиологическом окружении, справки для бассейна. В ведомстве заявили, что будут убирать документы, которые тормозят работу здравоохранения – тем самым медицинскую документацию хотят приблизить к стандартам Европейского Союза.

Денег может не хватить

На 2020 год в проекте бюджета заложено 72,08 млрд на Программу медицинских гарантий. Хотя в законе "О финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" сказано, что именно на Программу медгарантий должно выделяться не менее 5% ВВП и эти расходы являются защищенными статьями бюджета: "Сужение программы медицинских гарантий не допускается, кроме случаев, установленных законом".

Сама программа запускается с 1 апреля 2020 года в полном объеме. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2020 году ВВП составит 4551,7 млрд грн. Пять процентов от него составили бы 227,6 млрд грн. Но в проекте бюджета заложена сумма в три раза меньше.

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Выделенных 72 млрд грн должно хватить на определенное число медицинских услуг. Чтобы денег хватило, ведомство предлагает ввести понижающий коэффициент к тарифам за медуслуги. Об этом говорится в проекте реализации Программы медицинских гарантий.

Проект вводит коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам средств на Программу государственных медицинских гарантий. Размер коэффициента в проекте не указан. Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы могут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о сложностях с медреформой в стране. Подробности – в сюжете.

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