В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума

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В Министерстве соцполитики подготовили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который, как говорят, "отвяжет" социальные выплаты и целый ряд других платежей от прожиточного минимума и "направлен на борьбу с бедностью". До 28 ноября законопроект проходит стадию общественного обсуждения. Однако уже 16 ноября в Минсоцполитики сообщили, что законопроект одобрен Кабмином и будет направлен в парламент. Сайт "Сегодня" разбирался, как могут измениться социальные платежи, пенсии и зарплаты если законопроект будет принят.

Законопроект, в частности, предлагает убрать из "Основ законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании" один из принципов: "обеспечение уровня жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом, путем предоставления пенсий, других видов социальных выплат и помощи, которые являются источником существования".

Согласно этому документу, большинство социальных выплат теперь будут устанавливаться законом о государственном бюджете. Поскольку этот закон принимается раз в год, то и выплаты будут устанавливаться на весь год. В то время как сейчас, когда эти выплаты "привязаны" к прожиточному минимуму, они хоть не намного, но вырастают дважды в год – вместе с ростом прожиточного минимума, который изменяется в последнее время 1 июля и 1 декабря.

"Предлагается их [социальные выплаты] устанавливать не в процентной или кратной зависимости от соответствующего прожиточного минимума, а утверждать каждый год в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины" на соответствующий год", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Впрочем, надо отметить, что на самом деле далеко не все выплаты будут "отвязаны" от прожиточного минимума в нынешнем его понимании. Судя по тексту документа, вместо понятия "прожиточный минимум" предлагается употреблять в законе о госбюджете другое: "базовая величина".

"До внесения изменений в нормативно-правовые акты, которыми регулируются вопросы социальных выплат, определяющиеся независимо от прожиточного минимума, применяются базовые величины вместо прожиточного минимума", – говорится в законопроекте. Размер этих "базовых величин" (или "базовых показателей"), который фигурирует в законопроекте, фактически соответствует тем показателям, которые сейчас называют "прожиточным минимумом". Так, с 1 января 2020 года базовый показатель будет равняться 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн. Базовые показатели будут установлены также для каждой группы: дети до 6 лет и от 6 до 18, трудоспособные и нетрудоспособные граждане. И все эти величины совпадают с "прожиточным минимумом", заложенным для этих категорий в госбюджете-2020.

Целый ряд социальных выплат по-прежнему будут "привязаны" к этому "базовому показателю", то есть фактически – к прожиточному минимуму в нынешнем его значении.

Для расчета зарплат и тарифных ставок предлагается отдельная базовая величина – 2102 грн. Это размер нынешнего прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который вступит в силу с 1 декабря 2019 года и будет действовать до 1 июля 2020-го. То есть многие зарплаты также, по факту, продолжат зависеть от прожиточного минимума.

Хотя после введения понятия "базовая величина" прожиточный минимум, рискнем предположить, наконец-то могут рассчитывать, исходя из реального набора товаров и услуг, необходимых человеку, и по реальным ценам. Напомним, по предварительным оценкам, уже сегодня реальный прожиточный минимум превышает 4000 грн, а в 2020 году может приблизиться к 4,5 тыс. грн.

Согласно законопроекту, понятие прожиточного минимума будет применяться только для общей оценки уровня жизни в Украине и определения размеров минимальной пенсии по возрасту и социальных выплат, которые являются основным источником существования человека. Так, законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" говорится, что размер госпомощи будет определяться как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным совокупным доходом семьи. Однако уровень обеспечения прожиточного минимума будет устанавливаться, "исходя из реальных возможностей расходной части госбюджета".

Впрочем, первое полугодие 2020-го правила будут оставаться прежними: все изменения, предусмотренные законопроектом, должны вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Некоторые выплаты, которые "отвязали" от прожиточного минимума

Зарплаты

- Минимальную зарплату. Сейчас в Кодексе законов говорится, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного человека. Законопроектом предусмотрено, что размер минимальной зарплаты будет устанавливаться законом о госбюджете.

- Тарифные ставки. Сейчас минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается Кабмином. Законопроект предлагает, чтобы базовая величина определялась в законе о госбюджете. На госпредприятиях тарифная ставка должна быть не меньше "базовой величины", на остальных – не меньше 50% минимальной зарплаты.

- Индексация доходов населения (пенсий, зарплат, стипендий и соцвыплат). Сейчас индексации подлежат доходы в пределах прожиточного минимума (в случае, если инфляция более чем на 3% превысила расчетную), а после принятия закона предел будет устанавливаться в законе о госбюджете.

- Должностной оклад сотрудников и главы ЦИК составлял 25 и 30 прожиточных минимумов соответственно, а теперь будет определяться Кабмином.

- Доплата работающим в зоне отчуждения. Сейчас ее размер устанавливает Кабмин – впоследствии он будет определяться законом о госбюджете.

- Денежные выплаты резервистам. Сейчас для работающих они составляют два прожиточных минимума, в новом законопроекте предлагается фразу "два прожиточных минимума" убрать, доверив установление размера выплат, денежного обеспечения и поощрения Кабмину. Выплаты неработающим составляют один прожиточный минимум, в законопроекте фразу "прожиточный минимум" меняют на фразу "базовая величина".

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Соцвыплаты:

- Помощь по безработице. Сейчас не может превышать 4 прожиточных минимумов, а в дальнейшем максимальный размер будет устанавливать Кабмин.

- Размер алиментов на ребенка. Сейчас минимальный гарантированный размер алиментов составляет 50% прожиточного минимума, а рекомендованный – 100% прожиточного минимума. Законопроектом предлагается утверждать минимальный рекомендованный размер алиментов законом о госбюджете, а гарантированный не сможет быть ниже этой величины. Максимальный размер алиментов, кстати, также должен устанавливаться законом о госбюджете (раньше он составлял 10 прожиточных минимумов на каждого ребенка).

- Алименты одного из супругов второму, если у того доходы ниже прожиточного минимума. "Порог" обеспеченности теперь также должен устанавливаться в законе о госбюджете.

- Государственная социальная помощь детям с инвалидностью, которая назначена в соответствии с законом о выплатах "чернобыльцам". Ее размер также будет определяться в законе о госбюджете.

- Ежемесячная компенсация по утрате кормильца, предусмотренная законом о выплатах "чернобыльцам". Сейчас размер устанавливался Кабмином – будет устанавливаться законом о госбюджете.

- Единоразовая денежная помощь в связи с гибелью или инвалидностью военнослужащего. Сейчас размер этих выплат зависит от прожиточного минимума, а будет зависеть от "базовой величины", установленной в законе о госбюджете.

- Выплата в связи со смертью военного пенсионера. Сейчас она не может быть меньше 5 прожиточных минимумов, а в будущем максимальная сумма будет указана в законе о госбюджете.

- Выходное пособие гражданам, которые увольняются с работы в связи с призовом на воинскую службу. Сейчас составляет 2 прожиточных минимума – будет составлять две "базовые величины", установленные в госбюджете.

- Помощь при рождении ребенка. Сейчас каждая семья получает фиксированную сумму, которая не менялась уже много лет и составляет 41 280 грн. В проекте закона Минсоцполитики говорится о том, что размер помощи будет утверждаться законом о госбюджете каждый год. Но в проекте предусмотрено, что претендовать на такую помощь смогут только те семьи, у которых среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15% размера такой помощи, то есть 6192 грн. Впрочем, как уже писал сайт "Сегодня", в Минсоцполитики пообещали сохранить нынешний механизм – выплачивать помощь всем, независимо от материального положения.

- Помощь при усыновлении ребенка. Сейчас она равна помощи при рождении ребенка (41280 грн). В будущем планируется размер этой помощи фиксировать в законе о госбюджете.

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- Размер выплат на детей, которые находятся под опекой, сегодня равен двум прожиточным минимумам. В будущем сумма выплат должна быть указана в законе о госбюджете.

- Помощь одиноким матерям. Сейчас ее размер равняется разнице между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом семьи на одного человека за предыдущие полгода. С будущем размер помощи должен составлять разниц между среднемесячным доходом семьи и величиной, утвержденной законом о госбюджете.

- Помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, онкологическими заболеваниями, ДЦП и др. На сегодня он равна прожиточному минимуму. В будущем ее размер предполагается утверждать в законе о госбюджете.

- Помощь многодетным семьям. Ее планируется назначать на третьего и каждого последующего ребенка и выплачивать до 6 лет. Размер помощи будет утверждаться одновременно с госбюджетом. Но получать такую помощь, как предполагается, будут только семьи, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает трех таких размеров.

- Разовая денежная помощь ко Дню победы. Устанавливается Кабмином в рамках бюджета – будет устанавливаться в законе о бюджете.

- Ежемесячные выплаты по утрате здоровья сейчас не могут превышать 10 прожиточных минимумов, а в будущем будут устанавливаться Кабмином, в том числе максимальная сумма выплат.

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- Единоразовая помощь в случае смерти от несчастного случая на производстве сейчас составляет 100 прожиточных минимумов, а после принятия закона будет устанавливаться Кабмином. Так же, как и максимальный размер выплат по утрате кормильца.

- Размер ежемесячной денежной помощи по уходу за психически больным членом семьи сейчас не может быть больше прожиточного минимума, а будет составлять максимум одну базовую величину.

- Государственная социальная помощь детям с инвалидностью и инвалидам с детства сейчас составляет 60-100% прожиточного минимума, в зависимости от группы, а будет определяться законом о госбюджете. Надбавка за уход за такими людьми составляет 15-75% прожиточного минимума – а будет также фиксироваться в госбюджете.

- Государственные социальные стандарты для детей-сирот и детей, лишенных родитеьской опеки. Сейчас соцстандарт равен прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. В перспективе эту цифру будет устанавливать Кабмин.

- Разовая выплата детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, при окончании учебного заведения. Сейчас составляет не менее 6 прожиточных минимумов. В дальнейшем будет утверждаться законом о госбюджете.

Пенсии:

- Минимальная и максимальная пенсии. Сейчас минимальная пенсия не должна быть меньше прожиточного минимума, а максимальная не может превышать 10 прожиточных минимумов. В дальнейшем верхний и нижний пределы будут устанавливаться в законе о госбюджете (в том числе досрочных пенсий и пенсий для отдельных профессий, например шахтеров).

- Максимальна пенсия для чиновников, сотрудников прокуратуры, народных депутатов и ученых. Сегодня она не может превышать 10 прожиточных минимумов. В дальнейшем максимум должен устанавливаться законом о госбюджете.

- Пенсии "чернобыльцев". Пенсии по инвалидности или заболеванию, дополнительные пенсии за ущерб здоровью и пенсии по утрате кормильца. Сейчас их устанавливает Кабмин, а в будущем они должны утверждаться законом о госбюджете. Сейчас размер дополнительной пенсии и компенсации по утрате кормильца вместе с другими доходами не могут превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Законопроектом предусмотрено, что "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются независимо от заработка, пенсии или иного дохода". Однако предельная сумма общих выплат также должна быть прописана в госбюджете.

- Пенсии военнослужащих, сотрудников полиции, пожарной охраны и других силовиков. Сейчас их минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, а будет устанавливаться законом о госбюджете. Равно как и повышение пенсий и надбавки, а также максимальная пенсия. Пенсия семье военнослужащего по утрате кормильца сейчас не может быть меньше двух прожиточных минимумов, а в законопроекте предлагается обтекаемое "не меньше размера, утвержденного законом о госбюджете".

- Повышение пенсий по возрасту инвалидам войны, участникам войны, пенсий по инвалидности с детства, по ранению будет происходить в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Сейчас они регламентируются законом "О пенсионном обеспечении".

- Повышение пенсий репрессированным и членам их семей, принудительно переселенных, будет определяться законом о госбюджете. Сейчас повышение составляет для репрессированных – 50% прожиточного минимума, а членам их семей – на 25%.

- Повышение пенсий участникам боевых действий (или ежемесячное пожизненное денежное содержание, или государственная социальная помощь). Сейчас оно составляет 25% прожиточного минимума. В перспективе размер повышения будет определяться законом о госбюджете.

- Повышение пенсий (или ежемесячного пожизненного денежного содержания, или государственной социальной помощи) для лиц с инвалидностью вследствие войны и для тех, кто имеет награды, для некоторых членов семьи военнослужащих. Сейчас надбавка по инвалидности составляет от 30 до 50% прожиточного минимума, в зависимости от группы инвалидности, за награды и для членов семей военнослужащих – 10-15%. В перспективе размер повышения будет устанавливаться в законе о госбюджете.

- Надбавки к пенсиям (пожизненному содержанию, ежемесячной социальной помощи) лицам, имеющим особые заслуги перед родиной. Сейчас составляют 70% прожиточного минимума. Будут устанавливаться в законе о бюджете.

- Надбавки к пенсиям для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед родиной. Сейчас они составляют 200% минимальной пенсии по возрасту (т. е. фактически прожиточного минимума). Будут определяться в законе о бюджете.

- Надбавка к пенсиям почетных донором. Сейчас составляет 10% прожиточного минимума – будет утверждаться законом о госбюджете.

- Повышение пенсий бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей сейчас составляет 255 прожиточного минимума, а впоследствии будет устанавливаться Кабмином. А вот разовая помощь ко Дню победы раньше назначалась Кабмином, а теперь будет устанавливаться законом о госбюджете.

- Надбавка к пенсии за особые заслуги сейчас составляет от 20 до 40% прожиточного минимума, а в дальнейшем нижняя и верхняя планки будут устанавливаться в законе о госбюджете – в зависимости от заслуг перед Украиной.

- Прибавка к пенсиям детей войны. Сейчас устанавливается Кабмином – будет определяться законом о госбюджете.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как планируется повышать пенсии в ближайшее время.

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