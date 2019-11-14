Канал "Украина" покажет вторую часть расследования "По следам зеленого тарифа"

Корреспонденты узнавали, кто препятствует развитию экологически чистой энергетики в Украине

На канале "Украина" в четверг, 14 ноября, в 23:20, выйдет вторая часть специального сенсационного репортажа-расследования "По следам зеленого тарифа".

В первой части программы корреспонденты выясняли, кто, как утверждают энергоэксперты, готов разменять безопасную жизнь в экологической стране ради грязного производства, устаревших заводов и миллиардных прибылей. Для чего и для кого отменяется единый в государстве стимул для внедрения альтернативных технологий.

Авторы программы поинтересовались – в какой стране больше пользуются энергией гидроэлектростанций – в Украине с населением 42 миллиона или в двухмиллионной Латвии.

И почему украинские аналитики называют происходящее в отрасли "зеленым" эндшпилем? Почему уже сейчас инвесторы солнечных электростанций обеспокоены будущим альтернативной энергетики в Украине? Почему нашей стране отсрочили предоставление макрофинансовой помощи, и причем здесь отмена "зеленого тарифа"?

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Вторая часть специального сенсационного репортажа-расследования посвящена поиску ответов – кому выгодна отмена единственного в стране стимула для внедрения альтернативных технологий?

Под руководством каких чиновников в сфере энергетики целая отрасль может оказаться на грани выживания?

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Журналисты программы расскажут, как за "зеленую" энергетику воевали испанцы. И как, отменив помощь "зеленым", Испания потеряла еще больше денег, чем планировала сэкономить?

Авторы специального сенсационного репортажа-расследования выясняли, кто, как утверждают эксперты, руководит политической волей главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

И как в результате "зеленая" энергетика может стать черным пятном на репутации целой страны?

Ответы на эти вопросы смотрите в специальном сенсационном репортаже-расследовании "По следам зеленого тарифа". Вторая часть репортажа выйдет в эфир в четверг, 14 ноября, в 23:20.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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