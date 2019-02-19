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Каждая третья игрушка в Украине токсична: появилось предупреждение

Сегодня, 19:38

По данным Минэкономразвития, токсичные игрушки могут негативно влиять на работу мозга ребенка

Фото: Минэкономразвития / Twitter
Фото: Минэкономразвития / Twitter.
Каждая третья игрушка в Украине токсична: появилось предупреждение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c3a/2fd/5c6c3a2fd4d54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c3a/2fd/5c6c3a2fd4d54.jpg Экономика По данным Минэкономразвития, токсичные игрушки могут негативно влиять на работу мозга ребенка

Каждая вторая игрушка в Украине не соответствует стандартам качества, а каждая третья содержит в себе вредные (токсичные) вещества. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на Украинскую ассоциацию индустрии игрушек.

"Игрушки могут негативно влиять на работу мозга, печени, почек, нервной и эндокринной системы ребенка", – сказано в сообщении.

В Министерстве напомнили, что все оригинальные качественные игрушки обязательно проверены на физические, химические, гигиенические, электрические и радиоактивные свойства, а официальные производители или экспортеры несут полную ответственность за их безопасность.

Пресс-служба Минэкономразвития также сообщила, что продавец обязан предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, и предоставить чек.

Напомним, американские ученые сделали вывод, что дети, у которых много игрушек, имеют большую склонность к синдрому дефицита внимания. Психологи советуют родителям, воспитателям детских садов и учителям убирать большинство игрушек из поля зрения детей и периодически чередовать их, чтобы развить у детей воображение и способность сосредотачиваться.

Сайт "Сегодня" ранее разбирался, что стоит за популярной игрой бейблейд.

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Тег дети, игрушки, Минэкономразвития

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