Каждая третья игрушка в Украине токсична: появилось предупреждение
По данным Минэкономразвития, токсичные игрушки могут негативно влиять на работу мозга ребенка
Каждая вторая игрушка в Украине не соответствует стандартам качества, а каждая третья содержит в себе вредные (токсичные) вещества. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на Украинскую ассоциацию индустрии игрушек.
"Игрушки могут негативно влиять на работу мозга, печени, почек, нервной и эндокринной системы ребенка", – сказано в сообщении.
В Министерстве напомнили, что все оригинальные качественные игрушки обязательно проверены на физические, химические, гигиенические, электрические и радиоактивные свойства, а официальные производители или экспортеры несут полную ответственность за их безопасность.
Пресс-служба Минэкономразвития также сообщила, что продавец обязан предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, и предоставить чек.
Напомним, американские ученые сделали вывод, что дети, у которых много игрушек, имеют большую склонность к синдрому дефицита внимания. Психологи советуют родителям, воспитателям детских садов и учителям убирать большинство игрушек из поля зрения детей и периодически чередовать их, чтобы развить у детей воображение и способность сосредотачиваться.
Сайт "Сегодня" ранее разбирался, что стоит за популярной игрой бейблейд.
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