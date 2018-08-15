КГГА запустит портал "Открытые данные"

Каждый желающий получит возможность на постоянной основе пользоваться опубликованными данными в рамках действующего законодательства Украины

Киевская городская госадминистрация до конца 2018 года запустит в тестовую эксплуатацию городской портал "Открытые данные", содержащий всю публичную информацию городских властей, отмечается в сообщении КГГА.

Исполнителем работ в рамках проекта определены Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА и коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр", которое будет администрировать портал.

На портале будет предоставлен открытый доступ к таким внешним информационным системам как: ИАС "Имущество", "Общественный бюджет", "Открытый бюджет", "Электронные петиции", Система публичных закупок ProZorro, также в планах "Информационно-справочная служба 1551" и "Личный кабинет киевлянина".

"Каждый желающий получит возможность на постоянной основе пользоваться опубликованными данными в рамках действующего законодательства Украины. Опытная эксплуатация позволит наладить конфигурации работы портала и при необходимости доработать элементы и / или портал в целом до вступления его в промышленную эксплуатацию", – отмечается в сообщении КГГА.

В частности, уполномоченные распорядители Киевской городской и районных государственных администраций, коммунальных предприятий, учреждений и организаций смогут разместить публичную информацию в формате открытых данных, отработать технологические процессы работы с порталом и т.д.

Ввести "Открытые данные" в опытную эксплуатацию должны до конца 2018 года.

Как сообщалось, согласно исследованию, проведенному Киевской школой экономики (KSE) в партнерстве с Open Data Institute (London), открытые данные в 2017 году принесли экономике Украины более $700 млн, или 0,67% ВВП.

Напомним, в Харькове заработала онлайн-платформа "Портал харьковчанина", о которой в кабинетах мэрии говорили еще в прошлом году. Создатели и чиновники уверены, что благодаря новому ресурсу горожане и общественные организации смогут участвовать в распределении общественного бюджета, общаться с представителями местной власти и менять облик города к лучшему.

Также мы писали, что в Одесской области презентовали инвестиционный атлас региона. На онлайн-платформе чиновники собрали информацию о землях, проектах и предприятиях региона, которые нуждаются в денежных вливаниях.

Кроме того, сообщалось, что Днепропетровская область продолжает покорять Всемирную паутину. Уже шесть городов областного значения присоединились к онлайн-проекту "Открытая карта", в рамках которого горожане могут узнать адреса необходимых заведений и даже оставить жалобу на работу отмеченных на сайте локаций, не вставая с дивана. Первым такой картой обзавелся Днепр: на нее уже нанесли более 13 000 различных объектов.