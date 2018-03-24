Киев разорвал договор с Москвой: как это отразится на экономике

Кабинет министров в среду прекратил действие Программы экономического сотрудничества Украины и России до 2020 года, которая существовала с 2011-го. "Сегодня" разобралась, как это может отразиться на украинской экономике.

За Крым и импорт

О желании отменить действие документа премьер-министр Владимир Гройсман заявил еще на прошлой неделе.

"Правительство готовит документ о расторжении программы экономического сотрудничества. Мы будем делать все для того, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — отметил глава правительства, добавив, что рассчитывает на убытки РФ после этого решения.

Вчера члены правительства единогласно поддержали прекращение соглашения.

"Программа экономического сотрудничества была подписана 7 июня 2011 года, но на данный момент шаги, которые предпринимает руководство РФ, прямо противоречат заявленным в документе целям", — указано в пояснительной записке.

Аргументом в пользу отказа от программы стала незаконная аннексия Крыма в 2014 году. В правительстве отмечают, что с 2015 года РФ проявляет торговую агрессию по отношению к Украине. Речь идет о приостановке договора о зоне свободной торговли с Украиной и запрете на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Госуровень

Экономист Александр Охрименко объясняет: программа касалась исключительно госсотрудничества в экономике, а частный бизнес не затрагивала. При этом многие положения документа, например, сотрудничество в военно-промышленной сфере, и так прекратились еще в 2014-м по понятным причинам. Поэтому эффект от разрыва экономических отношений не будет масштабным.

Однако, по словам Охрименко, могут возникнуть проблемы, которых сейчас в украинской экономике нет.

"Например, с "Энергоатомом". Ранее существовала система взаимных кредитов. Мы россиянам поставляли руду, а они нам — ТВЭЛы для АЭС, а платили за них мы уже позже. Сразу заплатить за ТВЭЛы проблематично. Но их нужно будет покупать, а в России скажут "извините, деньги вперед", — отмечает эксперт.

Политолог Руслан Бортник говорит, что это не последний документ, который будет отменен в ближайшем будущем.