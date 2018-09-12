Киевский суд арестовал акции украинских "дочек" трех банков РФ

Киевский апелляционный суд арестовал акции украинских "дочек" трех банков РФ – ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Данное решение суда позволит выполнить постановление Гаагского арбитража по иску экс-главы "ПриватБанка" и других украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма.

Отмечается, что арестованы акции работающих в Украине дочерних банков РФ.

Как известно, Третейский суд в Гааге обязал РФ возместить 18 украинским компаниям и одному физическому лицу убытки в связи с аннексией Крыма, говорилось о $159 млн. Датой начала нарушения прав украинцев суд признал 21 марта 2014 года – в этот день президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об аннексии полуострова.

Напомним, украинские инвесторы выиграли у России еще одно резонансное дело в Гааге. Гаагский суд впервые постановил России компенсировать убытки украинских инвесторов в Крыму.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что готовы к диалогу, но хотят уделить внимание юридической стороне вопроса. Крое того, в России пообещали внимательно следить за развитием ситуации.