Киевский суд арестовал акции украинских "дочек" трех банков РФ
Украинским инвесторам должны возместить $159 млн
Киевский апелляционный суд арестовал акции украинских "дочек" трех банков РФ – ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Данное решение суда позволит выполнить постановление Гаагского арбитража по иску экс-главы "ПриватБанка" и других украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма.
Отмечается, что арестованы акции работающих в Украине дочерних банков РФ.
Как известно, Третейский суд в Гааге обязал РФ возместить 18 украинским компаниям и одному физическому лицу убытки в связи с аннексией Крыма, говорилось о $159 млн. Датой начала нарушения прав украинцев суд признал 21 марта 2014 года – в этот день президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об аннексии полуострова.
Напомним, украинские инвесторы выиграли у России еще одно резонансное дело в Гааге. Гаагский суд впервые постановил России компенсировать убытки украинских инвесторов в Крыму.
В свою очередь, в МИД РФ заявили, что готовы к диалогу, но хотят уделить внимание юридической стороне вопроса. Крое того, в России пообещали внимательно следить за развитием ситуации.
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